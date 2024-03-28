كيف يأمل الرئيس جوزيف بواكاي في تخليص ليبريا من مشاكلها

يقول رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي:" يأتي الكثير من الناس إلى الحكومة معتقدين أنهم هناك لإثراء أنفسهم، إنهم لا يفهمون ما هي الخدمة العامة".

رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي

لقد فاز بالسلطة من خلال الوعد بإنهاء الفساد، لكن حاول أن تقول ذلك للأشخاص الذين يريدون منه أن يوزع الوظائف فقط.

في الأشهر الثلاثة التي تلت هزيمة الرئيس جورج ويا وتوليه زمام الأمور، يقول بواكاي إنه كان "انتقائيا للغاية" بشأن من يجلبه معه لأنه يلقي باللوم على الفساد في كل الأزمات التي مررنا بها".

والرئيس البالغ من العمر 79 عاما هو رئيس وزراء سابق لكنه لا ينحدر من سلالة سياسية.

كما يوضح ديلي في مقابلة واسعة النطاق:" "لم أحظ أبدا بطفولتي، كان طموحي أن أعيش حياة طبيعية".

كواحد من خمسة أبناء ولدوا لأم معاقة وفقيرة وأب غائب ، ذهب للعمل كبواب مدرسة ومستدق مطاطي.

لقد كان عملا شاقا، تسبب له في الألم لأنه لم يدرك أنه كان من المفترض أن يحمل المطاط على كتفيه بدلا من رأسه، لكنه أعطاه العزيمة التي يحتاجها السياسي، كما يوضح لبي بي سي.

دفعت تلك الوظائف المبكرة مقابل زوجين من السراويل الأنيقة وقميصين وتذكرة ذهاب فقط إلى العاصمة مونروفيا.

بعد حصوله على مكان في كلية غرب إفريقيا بالمدينة ، لم يتمكن من رؤية والدته إلا لمدة أسبوع واحد كل عام حيث كان عليه العمل داخل الكلية لدفع الرسوم الدراسية والصيانة.

ويعترف بواكاي، الذي يقترب الآن من 80 عاما، بأنه عمر معظم أجداد الناخبين، لكنه يرى أن دوره يتمثل في استئصال المشاكل العميقة الجذور وتسليم ليبيريا التي تدار بشكل جيد إلى الجيل القادم، أنا هنا فقط لتوجيه عملية لإيصال هذا البلد إلى حيث ينبغي أن يكون وبعد ذلك يمكنهم الاستيلاء عليه."

إذن ما مدى نجاحه حتى الآن؟

كما يقول المؤلف والناشط روبتل نيجاي بايلي: "لقد سمع الليبيريون كل هذا من قبل حيث يأتي رئيس الدولة ويصدر هذه التصريحات الكبيرة والبعيدة المدى حول حقيقة أنهم سيجعلون الفساد العدو العام رقم واحد".

ومع ذلك، تضيف أن الرئيس بواكاي أعلن عن أصوله الخاصة بمجرد مجيئه وجعل المعينين يفعلون الشيء نفسه.

كما طلب بواكاي مراجعة حسابات المكتب الرئاسي، وعزز مؤسسات النزاهة مثل اللجنة العامة لمراجعة الحسابات ولجنة مكافحة الفساد في ليبيريا.

يقول الدكتور نيجاي بايلي: "هذه طريقة للإشارة إلى الشعب الليبيري بأن الأمور لن تسير كالمعتاد، والآن يحذو أعضاء السلطة القضائية والتشريعية حذوها".

لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

ونفد صبر الليبيريين خلال السنوات الأخيرة ونظموا احتجاجات حاشدة متهمين الحكومة السابقة بسوء إدارة الأموال والفساد في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف المعيشة بالنسبة للناس العاديين.

يعيش أكثر من خمس السكان على أقل من 2.15 دولار (1.70 جنيه إسترليني) في اليوم.

في العام الماضي، عندما كان السيد ويا لا يزال على رأس السلطة، احتلت ليبيريا المرتبة 145 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

شهدت فترة لاعب كرة القدم السابق في منصبه عددا من الفضائح ، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسؤولين حكوميين واستقالوا بعد ذلك - ولم تتم محاكمتهم بعد.

وللرئيس بواكاي أيضا منتقدوه.

واتهم قاض مؤخرًا بواكاي بالمحسوبية:" مدعيا أنه يفضل أشخاصا من منطقته في مقاطعة لوفا لشغل الوظائف العليا، وتقول الرئاسة لبي بي سي إن هذا ليس صحيحا.

كما تقول السكرتيرة الصحفية الرئاسية كولا فوفانا :"الرئيس لا يعين على أساس القبيلة - إنه يضع الكفاءة فوق أي شيء آخر" .

وردا على سؤال لتأكيد عدد المسؤولين الذين تم تعيينهم من لوفا مسقط رأس الرئيس، رفض القول: "لأننا لا نعين من قبل المقاطعات".

"يمكننا إطعام العالم"

مع ماضيه في مزارع المطاط في ليبيريا وفترة في ثمانينيات القرن العشرين كوزير للزراعة ، يرى الرئيس بواكاي فرص نمو ضخمة في تربة المقاطعة.

"في أفريقيا ، لن نصنع طائرات جديدة أو سيارات جديدة ولكن يمكننا إطعام العالم" ، كما يقول لبي بي سي أفريقيا ديلي.

"لدينا المياه، ولدينا التربة، والأرض. لسنا بحاجة إلى استيراد كمية الأرز التي نستوردها. يمكننا إطعام أنفسنا إذا قضينا على الفساد واستخدمنا مواردنا بشكل صحيح - يمكننا إطعام أنفسنا وحتى التصدير".

كما قام بحملته الانتخابية على تعهد بتحسين شبكة الطرق المؤسفة في ليبيريا.

يقول: "بناء على تجربتي الخاصة ، عاما بعد عام ، السيارات عالقة في الوحل ، ولا يستطيع الناس التحرك، أنت تعرف تأثير ذلك على الصحة والتعليم وعلى حركة الناس وأسعار السلع.

لذا ما قلته هو أنه في أول 100 يوم على الأقل يجب أن نكون قادرين على جعل جميع المركبات تتحرك على طرقنا، هذا ما قلته وهذا ما أعمل عليه".

إنه يعلم أن عمله مقطوع بالنسبة له ، لكنه لا يزال يجد بعض اللحظات للاسترخاء، ليس لدي وقت للكثير من المرح ولكني أحب جميع أنواع الموسيقى، موسيقى الجاز والموسيقى الأفريقية ، وأنا من محبي الرياضة، أنا من مشجعي أرسنال، لقد ذهبت إلى الإمارات مرتين وأحصل على جميع الهدايا التذكارية!"