الدعامات غير مفيدة لمرضى الذبحة الصدرية.. أطباء يكشفون التفاصيل

تعتبر العمليات المعقدة لوضع دعامة في الشريان مضيعة للوقت بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية، وأظهرت الدراسة أن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر عالية ولا يجلب أي فائدة لهم.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية، فإن إجراء عملية جراحية لوضع الدعامات في الشرايين يعد مضيعة للوقت.

ويسبب هذا المرض آلاماً شديدة في الصدر بعد ممارسة النشاط البدني، كما يرتبط بضعف تدفق الدم إلى القلب، ولدى العديد من المرضى أنابيب معدنية صغيرة تسمى الدعامات مصممة لتوسيع الشرايين.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء، الذي يمكن أن يلحق الضرر بالشرايين ويسبب نزيفًا زائدًا، ليس له أي تأثير كبير على أعراض الذبحة الصدرية أو نوعية الحياة، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في إمبريال كوليدج لندن.

لاحظ مؤلفوها صحة 200 مريض مصاب بالذبحة الصدرية، والذين خضعوا إما لدعامة أو إجراء مماثل، ولكنه غير فعال، الأطباء مقتنعون تمامًا بأن الدعامات تحسن حالة مرضى الذبحة الصدرية، كما يؤكد مؤلف الدراسة ومع ذلك، عندما قاموا بتقييم قدرة المرضى على ممارسة الرياضة، أظهرت كلا المجموعتين من المشاركين في الدراسة نفس النتائج. اتضح أن العلاقة بين تمدد الشريان التاجي وتحسن أعراض الذبحة الصدرية لم تثبت على الإطلاق.

وحتى بعد الدعامة تحسن تدفق الدم إلى قلب المريض، فإن أعراض الذبحة الصدرية لم تتحسن مقارنة بالأدوية تظهر هذه النتائج أن هذا الإجراء، إلى جانب جراحة استبدال الركبة بالمنظار وجراحة التهاب المفاصل، ليس بنفس الفعالية التي يعتقدها الخبراء.

ما هي الذبحة الصدرية؟

الذبحة هي نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب وتعد الذبحة أحد أعراض مرض الشريان التاجي، ويُطلق على الذبحة أيضًا اسم الذبحة الصدرية.

غالبًا ما يوصف ألم الذبحة بأنه شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر. وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل ملقى على الصدر، وقد يكون ألم الذبحة جديدًا عليك ويلزم فحصه بواسطة مزود رعاية صحية، أو قد يكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج.

على الرغم من أن الذبحة شائعة نسبيًا، فإنه لا يزال من الصعب تمييزها عن الأنواع الأخرى من آلام الصدر، مثل التعب الناتج عن عسر الهضم فإذا كنت تشعر بألم مجهول السبب في الصدر، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.