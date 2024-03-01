الأطعمة البروتينية تسبب أمراض القلب.. دراسة تكشف مفاجأة

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من الولايات المتحدة، درسوا خلالها العوامل المحتملة لأمراض القلب لدى 81 ألف شخص، أن الأطعمة الموصى بها عادة لفقدان الوزن يمكن أن تقوض حالة عضلة القلب.

على وجه الخصوص، وجد مؤلفو المشروع، وهم موظفون في جامعة لوما ليندا، أن الأشخاص الذين يميلون إلى تناول الأطعمة البروتينية كثيرًا ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين تكون وجباتهم الغذائية منخفضة نسبيًا في البروتين.

وبعد تحليل العادات الغذائية للمرضى الذين شملتهم الدراسة، وجد الخبراء أن حوالي 60% من هؤلاء الأشخاص يفضلون تناول البروتينات الحيوانية، وأما الـ 40% المتبقية فكانوا أكثر عرضة لاستهلاك المكسرات والحبوب، وكان عشاق البروتين هم الذين كانوا عرضة لاضطرابات في نظام القلب والأوعية الدموية.

والآن، وبعد الارتباط الثابت، يبحث الباحثون عن السبب الدقيق للتأثير السلبي للبروتينات الحيوانية على القلب والأوعية الدموية ولعل هذا العامل هو تأثير الأحماض الأمينية، كما يعترف العلماء.

ولاحظ مؤلفو العمل أن تناول معظم البروتينات ذات الأصل النباتي، مثل المكسرات والبقوليات والفواكه المجففة (الخوخ)، والسبانخ، والهليون، له تأثير إيجابي على حالة القلب.

يعد الغذاء النباتي مصدرًا لجميع العناصر الكبيرة والصغرى التي يحتاجها جسم الإنسان تقريبًا، بما في ذلك الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، وذكر الباحثون أن الشخص الذي يتناول المزيد من هذا النوع من الطعام مقارنة بالأطعمة ذات الأصل الحيواني يكون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب الخطيرة وارتفاع ضغط الدم.