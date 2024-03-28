مدرب شباب الأهلي يعلق على مواجهة الوحدة في الدوري الاماراتي

علق ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي على المواجهة المنتظرة أمام الوحدة في الدوري الاماراتي والمقررة مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وقال ماركو نيكوليتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، “دون شك نحن أمام مواجهة مهمة وصعبة ضد خصم كبير”

وأضاف “ نواجه برنامج مضغوط ولكن يجب على الجميع أن يكون في قمة الاستعداد خاصة بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية ونحن حريصين على استمرار هذه السلسلة في قادم المواجهات”.

وأتم “ الأهم بالنسبة لنا هي مباراة الوحدة، سنأخذ كل مواجهة على حدة، ونسير خطوة بخطوة، الآن تركيزنا منصب بالكامل على الوحدة، نسعى للوصول للفوز السادس وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التركيز”.