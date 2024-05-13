الإعلامي طارق يحيى يكشف سبب تاخر انطلاق برنامجه الجديد "مانشيت خاص"



أعلن الإعلامي طارق يحيى عن قرب انطلاق برنامجه الجديد على موقع ترست نيوز الإخباري أوائل الشهر القادم .

وأضاف أن البرنامج سيتناول القضايا العربية والدولية التي تشغل الرأي العام علي الساحة المحلية والدولية.

وأكد على أن فريق عمل البرنامج سيعمل علي تقديم معلومات دقيقة وصحيحة بأسلوب مبتكر، مؤكدا على أهمية تقديم المعلومة الصحيحة للجمهور واحترام المشاهد، بالإضافة إلي مشاركته في عدة مؤتمرات ومنتديات دولية أهمها منتدي روسيا افريقيا الذي أقيم في روسيا 2023 ومهرجان الشباب العالمي الذي أقيم بسوتشي بروسيا عام 2024 بالإضافة إلى مؤتمرات ومنتديات سابقة،

ويذكر أن الإعلامي طارق يحيى قام بتقديم عدة برامج تلفزيونية على قنوات مختلفة، كما قام لتقديم عدة الوان مختلفة من البرامج التليفزيونية منها الشبابي والاجتماعي والرياضي،كما عمل كصحفي في عدة جرائد محلية، بقسم العربي والدولي بجريدة الفجر.

وقاد قسم الرياضة بموقع وجريدة الغردقة 24.

وبالحديث عن سبب تاخر انطلاق البرنامج الذي كان من المقرر له الانطلاق بعد شهر رمضان الكريم

قال " ان حرية للصحافة في بعض الأوقات لا تلقى استحسان من بعض الكيانات والدول وبمجرد ان قمنا بنقل الصورة صححه عن القضية الفلسطينية تعرض الموقع وصفحة الفيسبوك لانتهاك رغم ان الجريدة التزمت بكل المعايير المهنية ولكن يبدو ان بعض الأطراف مثل الكيان الصهيوني المحتل لم يعجبه طرح القضية بشفافية ولذلك تأخرت في تقديم البرنامج لما تتعرض له صفحاتنا من تحجيم في النشر علي اوسع نطاق ولكن الان نحن في فتره إعداد وقريبا سينطلق البرنامج".

ويذكر ان الإعلامي طارق يحيى حصل على درجة البكالوريوس في التجارة ودرجة الليسانس في الحقوق وخضع لتدريب في عدد من المعاهد والجامعات المشهورة .

حيث تدرب على أيدي أساتذة الإعلام العربي والمصرى مثل المذيعة هاله ابو علم والاعلامية القديرة اميمه تمام بالتليفزيون المصرى وحصل علي تدريب مكثف بمعهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وايضا حصل علي تدريب بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويعد طارق يحيى من الشخصيات البارزة في الحياة العامة والشبابية، حيث تولى مناصب مهمة في السياسة والإعلام، وقام بتقديم عروض خاصة خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تطوير قطاع السياحة التي تم تنفيذ جزء كبير منها بمدينة الغردقة .

من المتوقع أن ينطلق البرنامج الجديد خلال الأيام الأولي من شهر يونيو .