المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة "الحشيش" فى منطقة الجيزة.

وتبين من تحقيقات النيابة، في القضية رقم 5444 لسنة 2023، أن المتهمين "كريم. ع" و"شعبان. ع"، تم ضبطهما وبحوزتهما مخدر الحشيش، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، متخذين من دائرة مركز شرطة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وفى سياق متصل حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مسئول بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، على خلفية اتهامه باختلاس 4 آلاف و527 مترا من السجاد والموكت الخاصة بالمسجد، تقدر قيمتها بنحو نصف مليون جنيه.

القضية الرقم 57 لسنة 2024 جنايات قسم الخليفة وقيدت تحت رقم 4 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي الحام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية.

المتهم في القضية هو "س م. – 62 سنة – مسئول الودائع الخاصة بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة"

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظفا عاما وأمين الودائع الخاصة بمخزن الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، اختلس 4 آلاف و527 مترا من السجاد والموكت والمقدر قيمتها بمبلغ نحو نصف مليون جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته والمسلمة إليه بمناسبة وظيفته.