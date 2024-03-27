عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدورى بجلسته اليوم رقم ٥٧٤، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفى مستهل المجلس، أكد الدرندلي ضرورة استلام تقارير الأداء الربع سنوية لجميع القطاعات بالجامعة فى الأسبوع الأول من شهر إبريل القادم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ومناقشة الخطة الإستراتيجية للجامعة، والوقوف على آخر التطورات، وما وصلت إليه الجامعة من أداء على كافة القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

ووجه رئيس الجامعة، بتشكيل فريق إشراف لتطوير الحرم الجامعي وخاصة الواجهات والمداخل الرئيسية برئاسة الدكتورة ياسمين صبرى رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، وذلك استعداداً للاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، ومرور ٥٠ عاماً على إنشائها، كما تم استعراض المقترحات الخاصة بتطوير شعار الجامعة بما يتناسب مع خطة التطوير المقترحة، وذلك فى المكاتبات الملونة وشهادات التقدير والدروع.

وأشار الدرندلى، إلى أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم الممكنة لاظهار الجامعة بأرقى صورها بما يحقق التناغم بين جميع الواجهات والمباني، ويطور البنية التحتية، بما يتماشى مع كيان الجامعة وهويتها البصرية.

وخلال الاجتماع ، وافق المجلس على عددٍ من القرارات والتى جاءت كالآتى: الموافقة على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عقد عدد ١٣ برنامج تدريبي جديد، بواقع دورة تدريبية بوحدة التعليم الطبى المستمر والتأهيل بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، وخمس دورات بمركز إستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وعدد ٧ دورات تدريبية بوحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد بكلية الآداب.

ووافق المجلس على التعاقد مع البنك الأهلى لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لطلاب الجامعة والمستشفيات الجامعية.

ووافق على تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المقيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، مع إستمرار العمل بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م بالنسبة لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين.

وفى الختام، تقدم مجلس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور محمد عبد العزيز لبده الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.