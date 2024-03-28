أحماض أوميجا 3 الدهنية تؤثر على مرضى الصدفية

وجد أطباء الأمراض الجلدية الذين يمثلون مستشفى لايبزيغ الجامعي أن بعض الأطعمة تؤثر على نجاح علاج الصدفية، تزداد شدة المرض بسبب استخدام الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

غالبا ما يكون لدى الأشخاص الذين يواجهون الصدفية استعداد وراثي للمرض، ويمكن أن يحدث مرض جلدي مزمن غير معدي، مصحوب بتكوين طفح جلدي وردي محمر وتقشير، بسبب ضعف انقسام خلايا الجلد، والتغيرات في الجهاز المناعي والعوامل الخارجية: سوء التغذية والبيئة والإصابات والإجهاد تؤدي فقط إلى تفاقم المشكلة.

وبالتالي، فإن زيادة الوزن لها أيضا تأثير كبير على مسار الصدفية المرضى الذين يعانون من أرطال إضافية هم أكثر عرضة للإصابة بأشكال حادة من الأمراض الجلدية وفقا للأستاذ جان كريستوف سيمون، أحد قادة الدراسة، هناك الكثير من المعلومات حول تطور الصدفية وتأثير زيادة الوزن عليها اليوم، ولكن لم يتم إثبات علاقتهما بعد.

السمنة والالتهاب مترابطان، ولكن في حالة الصدفية، هناك بالفعل عملية التهابية في الجسم بسبب ضعف المناعة وفقا للأطباء، يتم تحفيز الالتهاب المزمن بواسطة الخلايا الشحمية بواسطة الخلايا الدهنية، ووجد أطباء الأمراض الجلدية: الأحماض الدهنية المشبعة المتاحة في اللحوم والنقانق والبطاطس المقلية والوجبات السريعة والجبن والمعجنات تزيد من الالتهاب في الجسم وتؤثر سلبا على مسار الصدفية.

تأثير أوميجا 3 على مرض الصدفية

يمكن أن يكون للأحماض الدهنية غير المشبعة تأثير مفيد على المرض يهتم المتخصصون بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ويحمي هذا الأخير الشرايين من البلى وله خصائص مضادة للالتهابات إنه موجود في الماكريل والسلمون والرنجة سيواصل خبراء لايبزيغ العمل على دراسة هذه المسألة لإظهار كيف يؤثر تغيير عادات الأكل والنظام الغذائي على فعالية ونجاح علاج الصدفية.