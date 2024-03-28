آيتن عامر تعلن انتهاء سوء التفاهم مع سمية الخشاب: طيبة وجدعة

أكدت الفنانة أيتن عامر أن سوء الفهم الذي كان سمية الخشاب انتهى، مضيفة خلال تصريحاتها ببرنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي النهار والمحور، اليوم الخميس، أنه : "آه اتصالحنا"، ليرد عليها شيخ العرافين ضاحكا: "متأكدة؟! بس اللي جوه جوه".

وتابعت عامر : "لأ لأ والله أبدا، شيخ العرافين يسألني عن سمية الخشاب، متخانقناش لكن حدث سوء تفاهم، وقالت إنني أقلدها وارتديت فستانا بعدما ارتدته، لكني رددت.. هي إنسانة وطيبة وجدعة جدا، لكن تعليق لها أثار غضبي وهو أنني أقلدها .. الموضوع خد وقته وخلص، وعموما أنا لبسته بعدها بس مكنتش شفته لما لبسته".



آيتن عامر: أنا أكتر واحدة اتأسفنت في تاريخ الوسط الفني

كما تحدثت أيتن عن بعض أزماتها في الوسط الفني، قائلة: "أنا أكتر واحدة اتأسفنت في تاريخ الوسط الفني كله، لأن في ناس بتكره الناجحين تخاف منهم".

وقالت :"الناس دي بتكره الشطار وأنا واحدة من الشطار للأسف، وأقول للأسف لأن ما عانيته بسبب شطارتي كان أصعب بكثير مما كان سيحدث لي لو كنت إنسانة وحشة أو شريرة".

وسألتها الإعلامية بسمة وهبة: "لماذا تجسدين دور الزوجة الثانية دائمًا؟ هل أنتي معقدة؟"، لترد آيتن عامر: "لست كذلك، وبالنسبة إلى موقفي من الزوجة الثانية، فالموضوع على حسب، لازم يقول لمراته أنا هتجوز عليكِ زوجة تانية ولو مراته وافقت أنا هوافق أن أكون زوجة ثانية".



وعلقت الفنانة آيتن عامر، على منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجمت فيه الرجال متعددي العلاقات، حيث قالت فيه: “علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر”.

وقالت خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي "النهار" و"المحور" اليوم الخميس: "يحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية".

وأوضحت آيتن عامرأن هناك قصة دفعتها لكتابة هذا المنشور، فقد علمت بتفاصيلها قبل الفلانتاين بأيام قليلة، وهي مقولة لأديب عالمي، ووجدت أنها مناسبة للفلانتاين.

وذكرت أن هذا المنشور عبارة عن كلمات لأديب عالمي وهو جزء من قناعاتها الشخصية، فالرجل الذي يثق في نفسه ويشعر بأنه رجل بما فيه الكفاية وليس ذكر في البطاقة فقط لا يبحث عن أكثر من علاقة في حياته، ويكتفي بامرأة واحدة فقط.

وأشارت آيتن عامر، إلى أنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، موضحةً: "الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن".

وتحدثت عن الخلافات بينها وطليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: "إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة من يقول غير ذلك عليه أن يظهر هذا البلاغ".