آيتن عامر تهاجم الرجل متعدد العلاقات وتؤكد: ما عاش اللي يقهرني (فيديو)

علقت الفنانة آيتن عامر، على منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجمت فيه الرجال متعددي العلاقات، حيث قالت فيه: “علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر”.

وقالت خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي "النهار" و"المحور" اليوم الخميس: "يحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية".

وأوضحت آيتن عامرأن هناك قصة دفعتها لكتابة هذا المنشور، فقد علمت بتفاصيلها قبل الفلانتاين بأيام قليلة، وهي مقولة لأديب عالمي، ووجدت أنها مناسبة للفلانتاين.

وذكرت أن هذا المنشور عبارة عن كلمات لأديب عالمي وهو جزء من قناعاتها الشخصية، فالرجل الذي يثق في نفسه ويشعر بأنه رجل بما فيه الكفاية وليس ذكر في البطاقة فقط لا يبحث عن أكثر من علاقة في حياته، ويكتفي بامرأة واحدة فقط.

وأشارت آيتن عامر، إلى أنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، موضحةً: "الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن".

وتحدثت عن الخلافات بينها وطليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: "إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة من يقول غير ذلك عليه أن يظهر هذا البلاغ".

آيتن عامر: أشعر بالظلم وليس القهر

أجابت الفنانة آيتن عامر، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة التي قالت فيه "هل أنتِ مجروحة؟ لسه الجرح موجود؟!"، وذلك في إشارة إلى انفصالها عن زوجها محمد عز العرب.

وقالت: "لديّ إحساس بالظلم وليس القهر، ما عاش ولا كان اللي يقهرني، متخلقش، لكني أشعر بالظلم".

وتابعت الفنانة: "لا أشعر بالظلم بسبب أهلي، فهم لم يقفوا ضدي أبدا، لم يكونوا موافقين على الطلاق لأن الأسر لا ترضى بخراب البيوت كما هو العادي في مجتمعنا، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا ضدي، في نهاية المطاف أنا ابنتهم ولن يتخلوا عني، قالوا لي تعالي على نفسك .. لكن أنا حاسة بالظلم عموما منذ فترة".