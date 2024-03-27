آيتن عامر: "الست اللي تتكلم على جوزها بسوء بعد الانفصال تبقى مش محترمة"

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، موضحةً: "الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن".

وتحدثت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور عن الخلافات بينها وطليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: «إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة من يقول غير ذلك عليه أن يظهر هذا البلاغ».

وتابعت الفنانة: «بعض المواقع الكبيرة تنشر أخطاءً، بالفعل ذهبنا إلى القسم، وأي زوجين ينفصلان تحدث بينهما خلافات، ومش كل حاجة بتتكتب بتبقى صح وأحيانا تفبرك المواقع عناوين للحصول على قراءات كثيرة».

خلافات الطلاق

وتحدثت عن خلافاتها مع طليقها محمد عزالعرب، قائلة: "هناك تفاصيل كثيرة جدا بعد انفصالي، وأنا أسكت ولا أتكلم ومبحبش مشاكلي ولا مشكلات بيتي تبقى في العلن والناس كلها تبقى عارفاها".

وأضافت: "لا أحب هذا الأمر لأنه يقع في نطاق مساحتي الشخصية وخصوصيتي وأبنائي ولا أحب أن يعلم الناس بما يدور في بيتي، وأي شخصين ينفصلان تقع بينهما مشكلات، ومن سوء حظي أن إدارة أمن الكومباوند أبلغت القسم بمشكلة وقعت بيني وبينه، وأنا تنازلت".

وتابعت الفنانة: «أنا وأبو أولادي مش هقف أمام بعض في المحاكم أبدا، عمرها ما هتوصل لكده، ولما حد يرفع عليّ قضية هرد، لأني في موضع دفاع وليس هجوم، ولكن بيننا قضايا كثيرة في المحاكم مبعدش يا جيمي، انفصلنا لكن هنفضل لآخر يوم في حياتنا ناقر ونقير».

الانفصال لاستكمال الحب

ولفتت إلى أنّ عدم الحب ليس سبب كل حالات الانفصال، موضحةً: «مش كل اتنين بينفصلوا بيبقى عشان بيحبوا بعض، في ناس كتير جدا ممكن ينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض». وحول سر الدعاوى القضائية المتبادلة بينها وطليقها.

وأوضحت: «ممكن يبقى حد جنبه حد مش أمين علهيه، لذلك أقول دائما يارب ارزقني الصحبة الصالحة التي تدلني على الخير».

وتابعت الفنانة، أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدي: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة حتى يتعاملان، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».

