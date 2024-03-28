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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بترقصي من أول حلقة.. موقف محرج لآيتن عامر بسبب مسلسل رمضان (فيديو)

أيتن عامر
أيتن عامر

سقطت الفنانة آيتن عامر في موقف محرج بعد سؤال الإعلامية بسمة وهبة، بسبب مشاهدها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024.

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وقالت بسمة خلال برنامجها "العرافة"، المذاع على قناتي "النهار" و"المحور"، اليوم الخميس: "أنت بترقصي من أول حلقة في المسلسل يا آيتن، أنتِ مش مراعية رمضان أبدا".

وردت آيتن عامر: "إيه الكلام ده؟! منتفرجش بقى على مسلسلات خالص، قدمت أدوار زيه كتير، وجسدت شخصية راقصة في فيلم علي بابا". 

وسألتها الإعلامية بسمة وهبة: “أنتِ مش شايفة إن المسلسل ده جريء أوي، وأنتِ قبل كده رفضتِ عمل لنفس المؤلفة بتاعة المسلسل ده لأن أعمالها كلها جريئة وصادمة؟!”.

وأجابت آيتن عامر: “أحب مشاهدة أعمال كاتبة المسلسل، وسبب رفضي لمسلسل من شارع الهرم ليس جرأة الدور، فهو دور صعب جدا وأوجه التحية لنور الغندور التي قدمت الدور وحققت فيه نجاحا كبيرا، لكني اعتذرت بسبب ضيق الوقت، خاصة أنه كان يصور خارج مصر”. 

آيتن عامر: تعرضت لأزمات كثيرة في الوسط الفني

وقالت آيتن عامر إنها تعرضت لأزمات كثيرة في الوسط الفني، قائلة: "أنا أكتر واحدة اتأسفنت في تاريخ الوسط الفني كله، لأن في ناس بتكره الناجحين تخاف منهم"، مضيفة: "الناس دي بتكره الشطار وأنا واحدة من الشطار للأسف، وبقول للأسف لأن ما عانيته بسبب شطارتي كان أصعب بكثير مما كان سيحدث لي لو كنت إنسانة وحشة أو شريرة". 

علقت على منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجمت فيه الرجال متعددي العلاقات، حيث قالت فيه: “علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر”. 

وقالت: "يحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية".

وأوضحت آيتن عامرأن هناك قصة دفعتها لكتابة هذا المنشور، فقد علمت بتفاصيلها قبل الفلانتاين بأيام قليلة، وهي مقولة لأديب عالمي، ووجدت أنها مناسبة للفلانتاين. 

وذكرت أن هذا المنشور عبارة عن كلمات لأديب عالمي وهو جزء من قناعاتها الشخصية، فالرجل الذي يثق في نفسه ويشعر بأنه رجل بما فيه الكفاية وليس ذكر في البطاقة فقط لا يبحث عن أكثر من علاقة في حياته، ويكتفي بامرأة واحدة فقط. 

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