25 أبريل.. أولى جلسات محاكمة رئيس حي السلام ثان في قضية رشوة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي السلام ثان، ومسؤول آخر بالحي، وذلك على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به.

محاكمة رئيس حي السلام ثان في قضية رشوة

المتهمان في القضية هما: ص. ع. ع. - 56 سنة - رئيس حي السلام ثان، وإ. أ. ع. - 33 سنة - مهندس تنظيم برئاسة حي السلام ثان.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس حي السلام ثان والثاني مهندس التنظيم بالحي، طلبا وأخذا لنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها المهنية.

وكان ذلك بأن طلبا وأخذا لنفسهما من رجل الأعمال ف. و، 65 سنة، مدير وشريك شركة السلام للبلاستيك، مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم 24 بجمعية 6 أكتوبر بنطاق حي السلام ثان، والتغاضي عن إقامته لسور مباني يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفى سياق متصل حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مسئول بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، على خلفية اتهامه باختلاس 4 آلاف و527 مترا من السجاد والموكت الخاصة بالمسجد، تقدر قيمتها بنحو نصف مليون جنيه.

القضية الرقم 57 لسنة 2024 جنايات قسم الخليفة وقيدت تحت رقم 4 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي الحام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية.

المتهم في القضية هو "س م. – 62 سنة – مسئول الودائع الخاصة بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة"

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظفا عاما وأمين الودائع الخاصة بمخزن الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، اختلس 4 آلاف و527 مترا من السجاد والموكت والمقدر قيمتها بمبلغ نحو نصف مليون جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته والمسلمة إليه بمناسبة وظيفته.