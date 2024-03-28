جنايات المنيا تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر الأسلحة والمفرقعات

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات ، لعاطل يتاجر في الأسلحة النارية بدون ترخيص، أو تصريح مزاولة، واتخذ من منزله وقريته في مدينة المنيا، مسرحا لمزاولة نشاطة الإجرامى وعملية البيع والترويج مع العملاء.

حيث قضت محكمة جنايات المنيا، خلال انعقادها برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين ايهاب ابراهيم الضوينى، ومحمد فوزى الجابرى، وبحضور المستشار مروان محمد سعد وكيل النيابة، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة ، وعادل إمام، بمعاقبة المتهم "رمضان .م .ا.م" حضوريا بالسجن لمده ثلاث سنوات، لما أسند إليه من اتهام ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

وحيث ، ان المتهم لم يستجوب بالتحقيات لعدم ضبطه ، وبجلسة المحاكمة ، مثلا بوكيل ، قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ، انه من أصل ثابت فى الأوراق وتتفق ومقتضى العقل والمنطق ، بما لا تناقض فيه ومنها مجتمعه ، تكونت عقيده المحكمة ارتكاب المتهم بإدانته عما اقترف.

وكان المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، امر بإحالة المتهم رمضان.م.ا.م فى الجناية رقم 31666 لسنة 2023 جنايات مركز المنيا ، و المقيدة برقم 2147 لسنة 2023 كلى جنوب المنيا ، الى محكمة الجنايات لأنه فى اليوم الثامن من شهر فبراير ، بدائره مركز المنيا صنع وحاز مفرقعات مخلوط مفرقع ، مكون من ماده الفحم ونترات الأمونيوم قبل الحصول على ترخيص بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود احداث الواقعة ع، ندما تلقي اللواء هشام كيلانى مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة ، بمنطقة شمال الصعيد اخطارا من الرائد عمرو محمد البدرمانى ، مفتش فرع المنيا بالإدارة العامة لمكافحه الاسلحه والذخائر الغير مرخصة ، بقيام المتهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وحيازته كمية من البارود المتفجر ، لتوزيعها وترويجها على عملائه.

تم التنسيق مع اللواء محمد ضبش مساعد وزيرالداخلية لأمن المنيا ، و عقب تقنين الإجراءات القانونية ، تم اصدر اذنا من النيابة العامة بتاريخ الواقعة ، لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه، ونفاذا لذلك الأذن داهمت القوات مسكنه ، وتبين عدم وجوده بمسكنه بقرية سواده ، و عثر بإحدى الغرف على المضبوطات ، وقد ثبت احتواء احد الأجولة المضبوطة على كميه لمخلوط مفرقع ، مكون من ماده الفحم ونترات الأمونيوم ، والتى تعتبر فى حكم المفرقعات ، واحتواء جوال اخر على كميه من نترات الصوديوم ، والتى تدخل فى تصنيع المفرقعات ، وعزى قصد المتهم من حيازته للمضبوطات الإتجار بها وبيعها لأصحاب المحاجر دون استخدامها فى عمليات ارهابيه.

شهد الرائد عمرو محمد البدرمانى ، مفتش فرع المنيا بالإداره العامة لمكافحة الأسلحو والذخيرة غير المرخصة ، بتفتيش المسكن و ضبط عدد من الأجول تحتوى على مفرقعات ، ومواد تستخدم فى تصنيعها ، وأضاف بأبصاره داخل مسكن المتهم لأثار احتراق تدل على تصنيع المتهم للمفرقعات المضبوطة ، واضاف بأن تحرياته أكدت تصنيع المتهم للمفرقعات المضبوطة وحيازته لها بقصد الإتجار فيها وبيعها لأصحاب المحاجر.

وشهد النقيب محمود يوسف رياض مفتش المفرقعات بإداره الحماية المدنية بالمنيا ، انه بتكليفه من مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة المنيا ، انه اجرى بتاريخ الواقعة فحصا للمضبوطات ، والتى ثبت احتوائها على "فحم عيدان نبات السمسم" التى تستخدم فى تصنيع المفرقعات، وادلى ضابط قطاع الأمن الوطنى بالمنيا ، بأن تحرياته أكدت حيازه المتهم للمفرقعات المضبوطة ، بقصد الإتجار فيها وبيعها لأصحاب المحاجر.

وأفاد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، بشأن فحص المضبوطات ، احتواء احد الأجولة المضبوطة على كمية لمخلوط مفرقع ، مكون من ماده الفحم ونترات الأمونيوم ، والتى تعتبر فى حكم المفرقعات ، واحتواء جوال اخر على كمية من نترات الصوديوم ، والتى تدخل فى تصنيع المفرقعات، وثبت بمعاينه النيابة العامة لمنزل المتهم ، خضوع مكان ضبط المفرقعات للسيطرة المادية والفعلية للمتهم.