منع الزوجة من صلاة التراويح بالمسجد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من يمنع زوجته من صلاة التراويح فى المسجد؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «عليه ألا يمنعها وهذا لو هو شايف إنها لا تصاب بأى أذى أو أنه لا يحتاجها فى أى أمور البيت ونحو هذا»، مستشهدا بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله».

وأضاف: «عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى رضى الله عنهما (أنها جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك، وصلاتك فى دارك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجدى، قال: فأمرت فبنى لها مسجدا فى أقصى شىء من بيتها وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل)».