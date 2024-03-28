الخميس 28 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عمرو أديب يمازح إليسا بسبب ملابسها القصيرة: عاوز تعملي مشكلة مع حبيبي

إليسا
إليسا

قالت الفنانة إليسا إن الفنان ابن بيئته وعاداتها وتقاليدها، مضيفة: "متعودة ألبس قصير"، ممازحة الإعلامي عمرو أديب قائة: "أنت عاوز تعملي مشاكل مع الشاب اللي بحبه وبتحرضني". 

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إليسا: خسرت منزلي وكل أموالي في البنك بسبب أزمة لبنان (فيديو)

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إليسا توجه رسالة إلى شيرين وتكشف أمنيتها للعمل مع عبدالمجيد عبدالله (فيديو)

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "بودكاست بيج تايم"، المذاع على قناة "إم بي سي"، أن تعليقات حبيبها على إطلالاتها ليس مهما للحديث عنه، موضحة: "أنت على المسرح شو اللي يناسب، وأنا مع كل إنسان شو بيلبق له يلبس".

أموال إليسا

وأشارت إليسا، إلى أنها خسرت جميع أموالها التي كانت بالبنك في بيروت، مضيفة أنها حاولت شراء عقارات في أول الأزمة لتحفظ أموالها بعيدا عن البنك، قائلة: "ما عوضتش كل حاجة بس مرتاحة". 

وأكدت أن القطاع المصرفي في لبنان كان مهم واعتبرت لبنان سويسرا الشرق لأنه يشبه القطاع المصرفي السويسري، قائلة: "انصدمت لما عرفت إن الفلوس راحت، ولو فلوسي لوحدها راحت كنت زعلت أكتر".  

وأوضحت أنها خسرت منزلها في انفجار مرفأ بيروت، مضيفة: "بيتي راح بس أنا منيحة، واللي شوفته على الطريق وأنا رايحة أشوف بيتي بعد الأنفجار ما هيخليني أزعل على بيت".

إليسا في رمضان

وتشارك إليسا في موسم دراما رمضان بأغنية “أنا مش صوتك”، وهي التتر الغنائي للمسلسل الرمضاني" ع أمل، وطرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية أنا مش صوتك لمسلسل “ع أمل” من كلمات مازن ضاهر، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي لـ عمر صباغ، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني 2024، من بطولة ماجي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد. 

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