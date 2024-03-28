إليسا توجه رسالة إلى شيرين وتكشف أمنيتها للعمل مع عبدالمجيد عبدالله (فيديو)

قالت الفنانة إليسا إن الفنانة شيرين عبدالوهاب تراجعت عما كانت عليه من قبل، مضيفة: "عندها كل حاجة لتضل شيرين، أنا بموت فيها"، موجهة لها سؤالا: "ليه مختفية؟!، ليه ما بقت مثل قبل؟!، وأهم شيء شيرين تحيط حالها بالناس الصح عشان ترجع شيرين".

وأضافت إليسا خلال لقائها مع برنامج "بودكاست- بيج تايم"، المذاع على قناة "إم بي سي"، أن أصالة لا تحتاج إلى السؤال لكي تتحدث، لأنها شخصية صريحة وتتحدث عن كل شيء، قائلة: "عندها لسان حلو"، مؤكدة أنها تستمتع باللقاءات التليفزيونية مع قامة إعلامية مثل الإعلامي عمرو أديب.

ماذا قالت إليسا عن عمرو دياب؟

وأوضحت أن الفنان عمرو دياب، رغم ظهوره المتتالي في الفترة الأخيرة إلا أنه ما يزال "الهضبة"، مشيرة إلى أنها تحب صوت الفنان عبدالمجيد عبدالله، متمنية تقديم "دويتو" غنائي معه.

وأكدت إليسا أنها تحب سماع الفنان راشد الماجد وأغانيه وطريقة غنائه، قائلة: "بيقولولي ليه ما بتغني خليجي، وبقولهم في أرباب الخليج بيغنوا أنا هعمل ايه، أنا واصلة باللبناني واللهجة المصرية اللي بتقنها".

إليسا تكشف علاقتها مع أحلام

وأشارت إليسا إلى أن علاقتها بالفنانة أحلام جيدة وتحبها كثيرا، لافتة إلى أنه عندما قدما برنامج "ذا فويس" سويا تخيل الآخرين أنه سيكون هناك خلافات بينهما، لكنهما أصبح بينهما "كيميا" أكثر من الفنانين الذين شاركوا في لجنة تحكيم "ذا فويس".