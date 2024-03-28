انفراجة قريباً في ملف الأعلاف| تفاصيل

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن تخفيض أسعار اللحوم البلدي في إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الأسعار الجديدة

وتشمل الأسعار الجديدة ما يلي:

-كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة: 280 جنيها

-كيلو 900 جرام لحم و100 -جرام ملبس: 270 جنيها

-المفروم البلدي: 260 جنيها

-الكبدة البلدي: 250 جنيه

وأوضح "صالح" أن هذا التخفيض يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، كما يأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على السوق.

وأكد "صالح" على وجود إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية دون نقص، وأن هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها.

وأضاف أن وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف، وأن هناك انفراجة كبيرة متوقعة في هذا الملف قريبا.

وأشار "صالح" إلى أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

وتتضمن المبادرة توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بما في ذلك اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مناسبة.