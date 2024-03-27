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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البطاطس بـ٥جنيهات.. تخفيضات تصل لـ 50٪ بمنافذ الزراعة

جولة وزير الزراعة
جولة وزير الزراعة

أكد سعيد صالح  مستشار وزير الزراعة ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ويؤكد ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

تخفيض أسعار

 وأشار صالح إلى أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

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وأضاف: صالح "أنه تم أيضًا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو والشيكارة 5 كيلو بـ 25 جنيهًا 
وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24ج 
وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 ج 
فيما تجاوزت التخفيضات الـ50‎%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية 
وأكد صالح أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين 
وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

ويشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا "مقام حاليًا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

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اللحوم البلدية 

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280ج و270 جنيهًا لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس والمفروم البلدي 260 جنيهًا والكبدة البلدي 250.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهيات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين 
وفي إطار المبادرة التى أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه أول أمس مع التجار والمصنعين.

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