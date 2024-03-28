مدير تعليم قنا يكرم مريم حسن حافظة القرآن الكريم كاملاً

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، الطالبة مريم حسن محمد الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم كاملاً بالمسابقة التي أشرف عليها مكتب مستشار مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالوزارة .

وحضر تكريم مريم محمد مبارك موجه أول اللغة العربية وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وأشرف اليأس مدير مدرسة عبد الله القرشي الإعدادية المشتركة بقنا .

وهنأ السيد مريم لما وصلت إليه من مرتبة وشرف بحفظ ربيع القلوب ونور العقول ، ولفت أن احتفاء المديرية بمريم وبكل من يجتهد وينجح في الحفظ في هذا الشهر الفضيل - وهو شهر القرآن - يعزز حب القرآن الكريم و تعظيمه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس البراعم الناشئة وكذلك يسمو بروح الحافظ ويهذب سلوكه و يزيد من طموحه .

واثنى الوكيل على مجهودات توجيه عام اللغة العربية بقيادة الدكتور محمد مصطفى الموجه العام وأعضاء التوجيه في الحث على حفظ كتاب الله و تنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا الطلبة من خلال المسابقة التي نظمتها المديرية في الفصل الدراسي الاول و تم تصعيد مريم كأول إدارة قنا التعليمية وأول المديرية من خلالها للمنافسة الوزارية .

من ناحية أخرى تنطلق الليله الخميس منافسات كأس الراحل اللواء جمال إبراهيم لكرة القدم على أرض مركز شباب قرية الحلة بقوص - جنوب قنا فى منافسات دورى كرة القدم الخماسية لكأس الراحل اللواء جمال محمد ابراهيم حكمدار مديرية أمن سوهاج الأسبق فى عامه الثانى والتى تحمل إسم الراحل ابراهيم موسي الحلاوى عضو مجلس إدارة مركز شباب الحلة الذى رحل عن عالمنا العام الماضي .

يشهد لقاء اليوم ماهر خريشي مدير إدارة الشباب والرياضة بقوص نائبا عن الاستاذ محمد عبدالرحيم عرفة ومصطفى زيدان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحلة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة قوص.

ومن جانبه يشير محمد الحلاوى منسق الفرق المشاركة عن بندر قوص إلى أن ١٠ فرق ستشارك هذا العام بكأس الراحل اللواء جمال هى “ الحلة - الشيخ راشد - الشعرانى - الهجان - نجع اليمنى - جزيرة مطيرة - ابو العباس - جراجوس - العميش -'مصنع السكر ”