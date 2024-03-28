الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات. 

وزير التعليم العالي: نسعى للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمقر جامعة عين شمس.

ووجه د.مصطفى رفعت التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ويوم المرأة العالمي، وعيد الأم، موجهًا الشكر لأسرة جامعة عين شمس على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما هنأ د.مصطفى رفعت كلاً من د.حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.جمال جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا لسيادتهما كل التوفيق والسداد، ولجامعتهما كل تقدم وازدهار.

موضوعات المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها اعتماد مقترح آليات وإجراءات تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لبحث التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وكذا متابعة موضوع رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة بكليات ومعاهد الجامعات على المنصة المختصة بهذا الشأن بالمجلس الأعلى للجامعات www.reposd.scu.eg، وكذا متابعة موضوع حصر وتسجيل الأجهزة العلمية الموجودة بكليات ومعاهد الجامعات لتعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالجامعات الحكومية المصرية في إطار تطوير الموقع الإلكتروني لوحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلميةwww.nbsle.scu.eg ،

وافق المجلس على تشكيل لجان لدراسة وإعداد تقارير عن مجهودات الجامعات، وتعظيم الاستفادة منها بشأن التكليفات التالية: 
• انضمام مصر لتجمع البريكس اعتبارًا من يناير 2024 وطلب وضع تصور وخطة محكمة بشأن كيفية التعامل مع دول تجمع البريكس .
• حصر لكل ما قامت به الجامعات لخدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة حتى الآن (مصابين، علاج ، تعليم) .
• التوصل الى أساليب تصنيع لوحات المرور المختلفة بخامات محلية للحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي .

وأحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة بني سويف على التعاون المشترك بين جامعة بني سويف ومشروع مركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لتطوير ممارسات التدريس الحديثة والفعالة، وإدراجها ضمن الجدارات المطروحة من قبل مركز تنمية القدرات البشرية بالجامعة (جدارة التدريس) واعتبارها ضمن الدورات المقررة للترقية في الدرجات العلمية المختلفة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

مواد متعلقة

ترقية 75 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس في جامعة القاهرة

آلية تأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وزير التعليم: المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة

16 برنامجًا دراسيًا في جامعة القاهرة الأهلية

التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أسباب توجب إتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوبة العامة

آداب عين شمس تستضيف رئيس قسم الجغرافيا بجامعة هايدلبرج

تعديلات ببرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة
الجريدة الورقية