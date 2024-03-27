وزير التعليم العالي: نسعى للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن السعي للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم العالي وفد من معهد "الساليزيان دون بوسكو" برئاسة بيدرو جارسيا مدير المعهد.

وأوضح وزير التعليم العالي أن التوسع في الجامعات التكنولوجية يستهدف تأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين المهرة وخدمة أغراض الصناعة بما يُحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

خطة عمل التعليم التكنولوجي

واستعرض وزير التعليم العالي خطة عمل الوزارة في التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى تبني الدولة لهذا الرافد الهام من التعليم.

ونوه وزير التعليم العالي باهتمام الوزارة بتطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية، وإدخال البرامج الدراسية البينية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى عقد الشراكة مع الجهات الصناعية ذات الصلة، والاهتمام بالتدريب العملي للطلاب إلى جانب انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية داخل كل إقليم، ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة.

وأشاد وزير التعليم العالي بالتاريخ العريق لمعهد دون بوسكو في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وخبرته التي تمتد لأكثر من مائة عام في مصر، مشيرًا إلى ترحيب الوزارة بأن يصبح المعهد شريكًا في منظومة التعليم التكنولوجي المصري، وكذا الاستفادة من التجربة الإيطالية المُتميزة في هذا النوع من التعليم.

وبحث وزير التعليم العالي سُبل التعاون مع معهد دون بوسكو والاستفادة من خبراته وإمكانياته في مجال التعليم التكنولوجي، ووجه الوزير بوضع خطة عمل استراتيجية لآفاق التعاون المُقترحة بين الجانبين، تضم التخصصات العلمية وبرامج التدريب التي يمكن التعاون بها.

وناقش الاجتماع إمكانية التعاون في تأهيل وتدريب الطلاب في تخصص "البايو تكنولوجي"، والعمل في الصناعات الدوائية وبخاصة البلازما ومُشتقاتها، بالتعاون مع شركة جريفولز إيجيبت، وكذا التعاون بين المعهد والجامعات التكنولوجية والشُركاء الصناعيين في مختلف التخصصات التكنولوجية.