حملات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17مليون جنيه)، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق اخر أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك عن ضبط الآتى:

ضبط عاطل له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.

وفيما تم ضبط ربة منزل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامها بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي"، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد 7 وقائع آخرى بذات الأسلوب.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على خادمة تحمل جنسية دولة أفريقية، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمنطقة بيفرلي هيلز التابعة لقسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقي المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من سيدة تفيد بسرقة مجوهرات ذهبية من داخل منزلها في منطقة بيفرلي هيلز.

وعلى إثر ذلك، قامت الشرطة بالتحريات والفحص، حيث تبين أن الخادمة هي منفذة الجريمة.

بعد إصدار أذن من النيابة العامة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وإحضارها إلى ديوان القسم للتحقيق وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.