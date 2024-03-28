اتهام سيدة بتصوير فيديو تهتك فيه عرض طفل بالجيزة

أم شروق مسكتني من مكان عيب..

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام سيدة بتصوير مقطع فيديو تنتهك فيه عرض ابن جارتها، وقامت برفعه على "التيك توك" لزيادة المتابعين والمشاهدين، وأمرت النيابة بتفريغ الهاتف المحمول للمتهمة وإعداد تقرير وافي عن محتوياته.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة اعتادت تصوير أطفال منطقتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك.

وتم القبض على المتهمة بعدما حررت والدة الطفل محضرا ضد المتهمة تتهمها فيه أنها تلقت اتصالا هاتفيا من أقاربها برؤية طفلها في مقطع فيديو غير لائق عبر تطبيق تيك توك، ففوجئت الأم بجارتها التي تترك ابنها في استضافتها لبعض الأوقات تهتك عرض طفلها وتصوره بالفيديو، وعندما واجهتها قالت لها: "أيوة وفيها إيه، عايزة أكسب من تيك توك وأزود أرباحي".

وقالت والدة طفل، أن المتهمة قامت بالتعدي الجسدي على العديد من أطفال المنطقة موضحة في أقوالها وبلاغها المقدم أن المتهمة تتعدى على أطفال المنطقة في الفجر أثناء عودتها من عملها، حيث تقوم بملامستهم وتصويرهم ثم رفع الفيديوهات على منصة “التيك توك” للتحصل على أرباح منها.

وقالت أم الطفل"ياسين" أنها طلبت من ياسين شراء السحور، ولكنه تأخر وعاد وهو يبكي، وعندما سألته عن السبب قال: "أم شروق مسكتني من مكان عيب"، ثم علمت بتصوير ابنها في مقطع فيديو من بعض أقاربها

القبض على سيدة لاتهامها بتصوير مقطع فيديو تهتك فيه عرض ابن جارتها

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من سيدة عمرها 35 عامًا، ربة منزل، وبصحبتها نجلها تتهم فيه جارتها، 40 عامًا، بتصويرها فيديو أثناء التعدي على ابنها، بالتحرش بملامسة منطقة حساسة من جسده بيديها، وتنزيلها المقطع على “تيك توك”، وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة.

وألقى القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وحدد قانون العقوبات ، عقوبة فيديوهات التيك توك التي انتشرت في مجتمعنا بصورة كبيرة، وذلك في المادة رقم 178، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على منصات التواصل الإجتماعي إذا كانت خادشة للحياء»، والمادة رقم 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011.

ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن: «كل من حرّض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بجانب فرض غرامة مالية من 100 جنيه إلى 300 جنيه».

ومن بين عقوبة فيديوهات التيك توك، عقوبة خدش الحياء والتي تنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص..و كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أو فجوره".