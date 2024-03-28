تحديث منحدر الرعب من ديابلو إمورتال متوفر الآن

التحديث الرئيسي الأول لعام 2024 متوفر الآن! يُقدم منحدر الرعب مهمة نخبة جديدة، الغريزة المُعتدلة، التي ستأخذك في مغامرة تمتد عبر ماضي ديكارد كاين. استمتع بتجربة رحلة شبابه في تريسترام عبر فعاليات ديابلو 2 بينما يسعى وراء تهديد غامض ويصارع ثقل حدسه الخاص.

يُقدم هذا التحديث أيضًا العديد من الأنشطة الجديدة، بما في ذلك بوابات الرعب وركائز النسيان ومكافآت هيلسلاير والتي يمكن أن توفر جميعها فرصة للحصول على المعدات الخالدة الجديدة. بالإضافة إلى كل ذلك، يُقدم منحدر الرعب مبارزات جديدة 1 ضد 1 وجواهر ليجنداري جديدة وفصول جديدة من رحلة البطل وفعالية تصاعد الجحيم محدودة الوقت والعديد من الفعاليات العائدة والكثير من تحديثات الميزات.