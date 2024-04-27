الملك تشارلز يستأنف مهامه العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان

من المقرر أن يعود الملك إلى الواجبات الملكية العامة، مع فريقه الطبي "متشجعا للغاية" بالتقدم المحرز في علاجه من السرطان.

الملك تشارلز

سيكون الإعلان عن أن الملك في حالة جيدة بمثابة دفعة معنوية للعائلة ، حيث تم تشخيص إصابته هو وأميرة ويلز بالسرطان.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "الفريق الطبي لجلالة الملك متفائل للغاية بالتقدم المحرز حتى الآن ولا يزال إيجابيا بشأن استمرار تعافي الملك".

وأضافوا: "سيستمر برنامج علاج جلالة الملك، لكن الأطباء سعداء بما فيه الكفاية بالتقدم المحرز حتى الآن بحيث أصبح الملك الآن قادرا على استئناف عدد من المهام العامة".

كما نشر القصر صورة جديدة للملك والملكة، التقطت في قصر باكنغهام في 10 أبريل، بعد يوم من الذكرى السنوية ال 19 لزواجهما.

وبمناسبة عودته الكاملة، قال قصر باكنغهام إن الزوجين الملكيين سيزوران مركزا لعلاج السرطان يوم الثلاثاء.

وقال القصر إن "هذه الزيارة ستكون الأولى ضمن عدد من الارتباطات الخارجية التي سيقوم بها جلالة الملك في الأسابيع المقبلة".

"بالإضافة إلى ذلك ، سيستضيف الملك والملكة جلالة إمبراطور وإمبراطورة اليابان في زيارة دولة في يونيو."

ومن المقرر أن يحتفل الملك والملكة بالذكرى السنوية الأولى لتتويجهما في 6 مايو.

وقال القصر: "لا يزال أصحاب الجلالة ممتنين للغاية للعديد من اللطف والتمنيات الطيبة التي تلقوها من جميع أنحاء العالم طوال أفراح وتحديات العام الماضي".

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كان الملك ، بكل المقاييس ، حريصَا علي العودة إلي العمل، وشوهد مؤخرا وهو يحيي أفراد الجمهور في عيد الفصح ويلتقي بمحافظ بنك إنجلترا للكشف عن الأوراق النقدية الجديدة.

وقال المعلق الملكي في سكاي نيوز أليستر بروس: "أعتقد أنه مع كل التوجيهات التي قدمها الأطباء، تمكن الملك من إصدار هذا الإعلان الآن، وهذا يعني أن القصر يمكن أن يبدأ في وضع خطة مناسبة لأحداث الملك في الصيف والسماح له بوضع ظهره حقا في دوره".

"نأمل أن يستمر التقدم المطرد، النقطة المهمة هي أن القصر يمكن أن يسحبه من أحداث معينة وربما يغير كيفية تنفيذها.

يتطلع الملك إلى هذا وخاصة وصول إمبراطور وإمبراطورة اليابان في وقت لاحق من العام ، وهو عمل رئيسي لبريطانيا، أعتقد أنه سيشعر بالبهجة الكبيرة من خلال منحه الضوء الأخضر الجزئي".

وقال استشاري الأورام الدكتور كارول سيكورا لشبكة سكاي نيوز إن عودته إلى الواجبات العامة "أخبار جيدة للغاية، التوصية بأنه يستأنف واجباته الجزئية على الأقل ممتازة هذا يعني أن السرطان تحت السيطرة».

"لم يتم الكشف عن نوع السرطان والعلاج الذي تلقاه، هذا لا يهم، سيعود إلى العمل مما يعني أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، أعتقد أن النتيجة ستكون رائعة".

لن تكون مذكرات الملك برنامجا صيفيا كاملا، وسيتم الإعلان عن الحضور في وقت قريب و"رهنا بنصيحة الأطباء"، مع "إجراء تعديلات عند الضرورة لتقليل المخاطر".

سيسمح الطقس الأكثر دفئا مع اقتراب الصيف بإقامة الأحداث في الخارج وتقليل المخاطر التي يشكلها الأشخاص الآخرون والتي يواجهها العديد من مرضى السرطان.

وأضاف المتحدث: "سيتم معايرة وتيرة برنامج الملك بعناية مع استمرار تعافيه، بالتشاور الوثيق مع فريقه الطبي".