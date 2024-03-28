المؤبد لمُدانٍ بإزهاق روح غريمه في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد بتهمة إنهاء حياة مواطن في البساتين بسبب خلافات بينهما بسبب تعاملات تجارية.

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كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة .أ" بقتل المجني عليه "أدهم .ا" عمدا مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا علي اثر خلاف بينهما أحكم دقائقه برصد مسرح الواقعة واعداده لأدوات ارتكابه للواقعة وما ان حان ميعاد مخططه أنفذه باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمرا انتقاما غدرا باغيا قتله وما ان تهيأ له الظرف حتي أنهال عليه بأدواته المعده لجرمه سلفا محدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي تيقن من اتمامه مقصده بقتله

وأضاف أمر الاحالة احراز المتهم سلاحا أبيضا مما تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص "عصا حديدية -عصا خشبية -مقص -حبال" بغير ترخيص وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية

شهادة مفتش مباحث فرقة الجنوب

شهد أن تحرياته السرية توصلت الي وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه اثر تعاملات تجارية بينهما وتهرب المجني عليه من سداد مبلغ للمتهم فأختمرت في ذهن المتهم فكرة الأنتقام من المجني عليه بقتله وأعد لذلك الغرض عدته بأن جهز عصا حديدي وحبال وذهب الي المجني عليه قبل الواقعة بيومين لتنفيذ مخططه الا أنه تراجع خوفا من كاميرات المراقبة ثم بعد يومين قصد مسكن المجني عليه وجلسا سويا ثم أنهال علي المجني عليه بالقطعة الحديدية والخشبية حتي تأكد من وفاته ثم وضع مادة لاصقة علي أصابع المجني عليه ووجهه وأضرم فيها النار للتشويه واخفاء معالمه وأحضر حقيبة سفر ووضع جثة المجني عليه بها ونزل بالحقيبة الي الشارع حيث ترك الحقيبة

وأضاف المفتش أنه تمكن من ضبط المتهم والأدوات التي أستخدمها في القتل وأقر أنه بارتكابه الواقعة علي النحو الوارد بالتحريات وأن المتهم قصد قتل المجني عليه عمدا