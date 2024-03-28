ملخص حلقات المسلسلات الاجتماعية والكوميدية في موسم رمضان 2024 (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الـ 17 والأولى من النصف الثاني للمسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17

في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بالحلقة 17، فروحة أوضحت لجوني أنها معجبة به، وصرحت لمربوحة ابنة عمتها بأن تحب جوني وتريد الزواج منه، بينما تحدث جوني مع مربوحة عن رغبته في فتح مشروع جديد وطلب منها إقناع الكبير.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل بقينا اتنين، تصدر أدهم وياسمين التريند على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج «طلقها في الضلمة»، وشهدت الحلقة مشاجرة بين ياسمين وابنتها ريم بعدما تصدر الأم التريند.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراول

تناولت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، محاولة نيللي كريم لإقناع والدها ببيع الشقة التي ورثتها من والدتها لكنه رفض، كما عرض العميل الصيني يانج شراء شركة الفنانة شيماء سيف «إس إس» بكل محتوياتها لتشغيلها في الفترة القادمة تحت إدارته.

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

المشاهد المصري والعربي

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.