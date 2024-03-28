بيلينجهام ينتظر تحقيق رقم قياسي مع منتخب إنجلترا

ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، مع منتخب بلاده إنجلترا، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، خلال مباراتي البرازيل وبلجيكا.

ونجح بيلينجهام في إحراز أول أهدافه الدولية بملعب ويمبلي، بعد أن قاد منتخب إنجلترا لتعادل قاتل مع بلجيكا (2-2).

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس”، أن بيلينجهام، اقترب من رقم قياسي مع الأسود الثلاثة، قد يصل إليه في بطولة يورو 2024 المقبلة.

أصبح جود بيلينجهام، ثاني أكثر اللاعبين ظهورا مع منتخب إنجلترا، قبل بلوغه عامه الـ 21، وذلك بالتساوي مع ماركوس راشفورد برصيد 29 مباراة.

ويفصل نجم “الأسود الثلاثة”، عن الرقم القياسي الذي يمتلكه واين روني 6 مباريات فقط.

وهناك إمكانية لصول جود بيلينجهام لهذا الرقم التاريخي، حيث سيخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين في يونيو المقبل.

وسيلعب رجال المدرب جاريث ساوثجيت، 3 مباريات في مرحلة المجموعات بمسابقة “يورو 2024″، ما يعني إمكانية مشاركة بيلينجهام في 5 مواجهات قبل عيد ميلاده في التاسع والعشرين من يونيو المقبل.

وحال احتلال المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في مجموعته الثالثة، فإنه سيخوض لقاءهم في دور الـ 16 ضد متصدر المجموعة الأولى يوم 29 يونيو، حين يتم بيلينجهام عامه الـ 21.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا يقع ضمن المجموعة الثالثة بجوار سلوفينيا والدنمارك وصربيا.