بطاقة الخدمات المتكاملة.. كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال دليل ارشادات لتوعية المواطنين بمواعيد الكشف.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

ونرصد موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الدخول على الرابط من هنا، ثم الضغط على قسم تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة واتباع هذه الخطوات:

- التسجيل في الموقع وملء الخانات التالية بالبيانات الصحيحة والدقيقة كما يلي:

- بطاقة الرقم القومي، وملء خانة نوع الإعاقة من واقع شهادة التأهيل الرسمية، وتسجيل مكان الكشف، وتدوين تاريخ تسجيل البيانات، وتسجيل ساعة تدوين البيانات، ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات

وبذلك يكون تم تسجيل تعديل موعد تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة

وجاءت مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص سواء أصحاب الإعاقات الشديدة أو بالغة الشدة أو البسيطة أو المتوسطة، وتيسير التعامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، تتمثل في:

- الحصول على سيارة عقب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

- التعيين ضمن نسبة الـ5% في المؤسسات وفق طبيعة الإعاقة التي يعاني منها الشخص.

- توفر البطاقة خدمات متميزة لحامليها فهي الوسيلة الوحيدة التي يتعامل بها الشخص لدى أي مؤسسة.

- صرف أدوية ومكملات غذائية.

- توفير كل الأدوات اللازمة للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يستكمل مراحل تعليمه دون أي معوقات.

- الدمج في المدارس، وللأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة.

- تخفيض المصروفات الدراسية حتى تكون مجانية وفقا لظروف كل حالة

اطلاق حملة هنوصلك

وكانت قد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملة «هنوصلك» وصلت إلى مليون مستفيد من خلال 15 ألف متطوع منتشرين في كل الأنحاء بمكاتب تأهيل متنقلة، لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حملات ميدانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت الوزارة عبر “إمساكية التضامن” الخاصة بشهر رمضان، أن الحملة تنسق مع مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، إيمانًا بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النشطة، كما يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بحملات ميدانية لتنفيذ وتسجيل الاستمارات لاستخراج