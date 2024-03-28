خبير: الوضع الاقتصادي في مصر اختلف تماما بعد 23 فبراير

قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادى، إن الوضع الاقتصاي في مصر ما قبل 23 فبراير الماضي يختلف تماما عما بعد 23 فبراير.

وقاا “ أنيس” خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن سبب تغير الوضع هو الإعلان عن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بصفقة 23 فبراير وما تلاه من أحداث غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر.



وأشار إلى أنه ما قبل 23 فبراير كان لدينا فجوة تمويلية دولارية وضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية فى مصر، وكان هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، أفضلها جذب استثمار أجنبى مباشر، وإعادة التمويل عن طريق القروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، أو يكون هناك مبيعات لبعض الأصول.

وواصل أنيس أنه فى الوقت الذى كان فيه شكوك معينة مرتبطة بالتزامات مصر بالمدفوعات الدولارية وغيره، فجأة أصبح هناك تدفقات استثمار أجنبى مباشر، وبالتالى أصبح هناك تدفقات بقيمة 35 مليار دولار مكنت مصر من تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى لاحقا، والثلاثة الاتفاقيات الأخرى والاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومع الاتحاد الأوروبى.