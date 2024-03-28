حضري موس الشوكولاتة بالتفاح وتمتعي بحلوى رمضانية لذيذة

موس الشوكولاتة بالتفاح من الحلويات اللذيذة والصحية، والتي يمكنك إعدادها كحلوى رمضانية مختلفة تنال إعجاب الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

موس الشوكولاتة بالتفاح

طريقة عمل موس الشوكولاتة بالتفاح

المقادير

- طبقة التفاح :

التفاح : 2 حبة (مقشر ومقطع)

الماء : 3 ملاعق كبيرة

السكر البني : 2 ملعقة كبيرة (فاتح)

عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (بحرارة الغرفة)

القرفة : ملعقة صغيرة (دارسين)

- طبقة الشوفان :

الشوفان : نصف كوب

بسكويت دايجستف : كوب (مطحون)

الجوز : ربع كوب (مجروش)

الزبدة : باكيت وربع (صغير الحجم / مذوبة)

سكر : ملعقة كبيرة

القرفة : ملعقة صغيرة (دارسين)

- مقادير موس الشوكولاتة :

صفار البيض : 4 حبات

بياض البيض : 4 حبات

كريمة : كوب (كريمة لاكتوفيل باردة)

الزبدة : باكيت (صغير)

الشوكولاتة : 300 غراماً (شبه محلاة)

طريقة التحضير

خلطـة التفــاح:

أضيفي الزبدة إلى قطع التفاح، وارفعيها على نار متوسطة، مع باقي المقادير، ما عدا الدارسين، حتى ينضج التفاح ويجف الماء، بعدها أضيفي الدارسين مع التقليب، ثم ارفعي القدر واتركيه جانباً.





طبقــة الشوفــان:

اخلطي جميع المقادير جيداً بالملعقة.

موس الشوكولاتة: ارفعي الزبدة والشوكولاتة مع صفار البيض على النار، وحركي حتى تذوب الشوكولاتة، ثم اتركي المزيج ليبرد.

اضربي الكريمة بالخلاط، وكذلك بياض البيض في إناء مختلف وأضيفيه إلى الكريمة، ثم أضيفي مزيج الكريمة إلى مزيج الشوكولاتة، واخلطيهما بخفة حتى يمتزج، وضعي الموس في الثلاجة لحين استعماله.

قصي ورق مشمع بطول 5 بوصات، ثم لفيه بشكل أسطواني، وضعيه داخل قطاعة الحلويات المستديرة المفرغة من الداخل ليكون تقريباً 3 بوصات أعلى من مستوى القطاعة.

ضعي القطاعات وبها الورق على صينية مرشوشة بسبراي الزبدة، ثم ضعي من 1-2 ملعقة طعام من خلطة الشوفان وسوي سطحها، ثم غطيها بطبقة من خلطة التفاح، وأخيراَ غطي التفاح بطبقة أخرى من الشوفان.

ضعي ملعقتين أو أكثر من الموس على ما سبق «بحسب الارتفاع المرغوب»، ثم سوّي سطحها بقدر الإمكان، واحفظي القطع في الثلاجة مدة 3-4 ساعات.

عند التقديم، اسحبي القطاعة من الأسفل، ثم انزعي الورق المشمع من حول الموس، ورشيه بالكاكاو البودرة، وزينيه بحبات التوت الأسود.