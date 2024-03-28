لو معندكيش وقت.. حضري لازانيا باللحمة المفرومة بدون سلق

لازانيا باللحمة المفرومة من أسرع الأكلات التي يمكنك تحضيرها، فهي لا تستغرق وقتًا طويلًا لإعدادها مثل المكرونة العادية، فهي لا تحتاج للسلق، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها لسفرة رمضان.





لازانيا باللحمة المفرومة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة

المقادير

- لتحضير الحشوة :

الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

لحم بقر مفروم : نصف كيلو

البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

الجزر : 4 حبات (مقطع)

طماطم : 3 حبات (مقطعة)

معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

أوريجانو : ملعقة صغيرة

الماء : كوب

- لتحضير صلصة البشاميل :

الزبدة : 3 ملاعق صغيرة

دقيق : 5 ملاعق كبيرة

حليب : 5 اكواب

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

الفلفل الأبيض : رشّة

- عجينة لازانيا : عبوة

جبن موزاريلا : كوب (مبشور)





طريقة التحضير

لتحضير الحشوة: في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم وقلّبيه مع البصل حتى ينضج، ثم أضيفي الجزر، والطماطم، ومعجون الطماطم، والماء.

نكّهي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، والأوريجانو.

اتركي الخليط لحوالي 15 دقيقة على النار مع التقليب من وقت إلى آخر.





لتحضير صوص البشاميل:

في قدر آخر على النار، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وحرّكي جيداً، ثم أضيفي الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التحريك لمدة 10 دقائق، حتى تحصلي على صلصة كثيفة ومتماسكة.

نكّهي صلصة البشاميل بالملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.

صبّي القليل من صلصة البشاميل في صينيّة فرن، ثم وزّعي نصف كميّة شرائح الـ لازانيا لتشكل طبقة واحدة، ووزعي فوقها طبقة من حشوة اللحم، ثم القليل من صلصة البشاميل، والقليل من الجبن.

وزعي طبقة ثانية من شرائح الـ لازانيا، وفوقها طبقة من حشوة اللحم، ثم طبقة من صلصة البشاميل، ووزّعي الجبن المبشور على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية الـ لازانيا إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها ساخنة.

فوائد تناول الـ لازانيا بالبشاميل

- توفر النشويات الموجودة بها إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

- تساعد هذه الوجبة أيضا على تقليل مستوى الكولسترول الضار بالدم.

- تحتوي على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على بناء العضلات وأنسجة الجسم.

- كما تسهم في تحسين عملية الهضم.

- تعمل أيضًا على إنقاص الوزن، بفضل محتواها من النشويات ( مع مراعاة الكمية المناسبة لك ونوعية جسمك).