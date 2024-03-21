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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجبن

مكرونة بالجبن
مكرونة بالجبن

مكرونة بالجبن من السلطات السريعة التي يمكنك تحضيرها على سفرة رمضان بجانب الطبق الرئيسي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

طريقة عمل مكرونة بالجبن

المقادير

- مقادير الصوص :

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

دقيق : 3 ملاعق كبيرة

حليب : 3 أكواب ونصف (سائل)

الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

جبن الشيدر : كوب (مبشور)

ملح : حسب الرغبة

- معكرونة : 500 جراماً

 

طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي وعلى نار متوسطة، اسلقي المكرونة ثم صفيها وضعيها جانباً.

لتحضير الصوص: في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى تتداخل المكونات.

اسكبي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر حتى تتخلصي من التكتلات ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

عندما يسخن الخليط، أضيفي جبن الشيدر، واستمري بتحريك المزيج حتى يكثف القوام.

أضيفي المكرونة واتركيها لحوالي 3 دقائق مع التقليب من حين لآخر ثم قدميها ساخنة.

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