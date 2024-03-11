جددي سفرتك في رمضان وحضري سلطة مكرونة بالريكفورد

يعتبر طبق السلطة من الأطباق الأساسية على المائدة نظرًا لما تقدمه من فوائد مذهلة لعملية الهضم، كما أنها تتميز بأنواعها المختلفة ومكوناتها المتوافرة في كل مطبخ، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة مكرونة بالريكفورد بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.





طريقة عمل سلطة مكرونة بالريكفورد

المقادير

مكرونة قواقع مسلوقة.

سبانخ صغيرة مفرومة.

تفاح أحمر شرائح.

لوز شرائح محمص.

بصل أخضر.

جبنة ريكفورد.

للصوص

خل عنب أحمر.

زيت زيتون.

ملح.

سكر.

عين جمل.

طريقة التحضير

1- تشوح السبانخ في طاسة مع الزيت ثم يضاف اللوز المحمص والبصل الأخضر.



2- ثم يضاف كل المكونات ويقلبوا جيدا ثم تضاف مع المكرونة وتوضع في طبق التقديم ثم تزين بالجبنة الريكفورد وتقدم.