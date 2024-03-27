اقتحم عليه مقر الجريدة.. شريف حلمي يروي واقعة غضب أحمد زكي منه بسبب الزعيم

قال الفنان شريف حلمي، إن الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، موضحا أن فيلم مستر كاراتيه لم يكن على مستوى موهبته ولكنه أراد مغازلة شباك التذاكر وزيادة نسب التوزيع على حساب المضمون.

وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سر غضب الفنان الراحل أحمد زكي منه على خلفية تقرير نشره حينما كان يعمل صحفيا في جريدة كويتية حمل عنوان: "عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام"، وفوجئت به يقتحم مقر الجريدة قائلا لي: من قال لك أن مصر لديها عقدة".

وأشار الفنان شريف حلمي، إلى أن مشاركته في مسلسل ملفات سرية مع الفنانة ميرفت أمين نقلة فنية كبيرة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي رصدت ميزانية ضخمة لتصوير العمل وكانت تعول عليه، معقبا: "العمل مع ميرفت أمين شرف لي".

وكشف الفنان شريف حلمي، سر غضب المؤلفين منه، قائلا: إن هناك حالة من الغضب ضدى من بعض المؤلفين رغم أنه أصدقائي بسبب دخولي مجال التأليف والكتابة، معبقا: "مبقوش يجيبوني في شغلهم نفسنة".

فن الشللية والتربيطات

شن الفنان شريف حلمي، هجوما حادا على صناع الدراما والفن المصري، قائلا: مليش في القعدات الجانبية".

وكشف أن الفن يعاني من أزمة الشللية والتربيطات، معقبا: "أقسم بالله ما عندي شلة ومبقدرش أطلب من حد حاجة"، لافتا إلى أن فيلم عجميستا اتظلم في دعايته.

وتابع: "محدش طلبني في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق ناجحا محدود مؤخرا فربما لم يره المخرجين والمؤلفين".

وأضاف الفنان شريف حلمي، مليش في القعدات الجانبية، والسينما مخصماني، لافتا إلى أن المخرج الكبير يوسف شاهين أعجب بشخصيتي خلال دراستي في الجامعة وطلب لقائي ولم ألبي طلبه ، وقال لي :"عينيك فيها تأثيرا".

أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بتكريمه في مهرجان جربة للسينما العربية فى تونس، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم حدث في 2 طلعت حرب من إخراج مجدي أحمد علي، معقبا الحمد لله ربنا كرمني و لجنة التحكيم استمتعوا بأدائي".

وأكمل دوري في الفيلم كان مهم جدا، وكان لديّ تخوف كبير في البداية ولكن المخرج مجدي أحمد علي أقنعني بنجاح الفيلم وراهن على نجاحي وكان مؤمن بي فنيا ولديه جرأة كبيرة.

