منى زكي تكشف أكثر ما يزعجها في أحمد حلمي وسبب تفكيرها باعتزال الفن(فيديو)

كشفت الفنانة منى زكي، بعض تفاصيل حياتها مع زوجها أحمد حلمي، قائلة: "أحمد حلمي سهل في البيت لكن أكثر شئ بيزعجني هو النوم، بينام كتير جدًا».

وأضافت منى زكي خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “ BigTime” مساء اليوم : "أحمد حلمي لازم ينام 11 ساعة في اليوم، وأنا عكسه عيني ما بتفتح بقوم على طول».

وتابعت: «حلمي يقعد يقولي منمتش إلا 11 ساعة، وكان فيه صوت عصفورة صحيت دقيقتين سمعتها ونمت تاني، هو الشخصية دي».



وعن مشوارها الفني، قالت منى زكي، إنها كانت محظوظة في بداياتها الفنية، مضيفة: "بداياتي كانت كلها حظ، مكنش فيه موهبة كانت حظ بس».

وتابعت: «بعدين اتعلمت أن الحظ مبيفضلش وقت طويل وشئ متغير، فاتعلمت عشان أحافظ على أي شئ أني اجتهد أوي، واتعامل مع كل مرة كأنها أول مرة».

وأردفت منى زكي: «أنا مقتنعة أن الحظ متغير، الشخص عنده وقت محظوظ، ووقت غير محظوظ، والوسط الفني فيه فنانات يتمتعون بقدر كبير من الحظ».

فكرت في الاعتزال

وأشارت إلى أنها فكرت في الاعتزال قبل فيلم “أفراح القبة” لأنها كانت تجلس في منزلها لمدة عامين ونصف بدون عمل، بل بدأت التحضير لفتح “سبا”، لكن الفيلم أعادها للتمثيل

وقال الفنان الكوميدي أحمد حلمي إنه كتب فيلمين منذ أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يهتم حتى الآن بإنتاجهم، مؤكدا أنه أيضا رسام ولديه رسومات عديدة.



وقال أحمد حلمي خلال حواره اليوم مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، أنه كتب فيلم خلال سفره عن فكرة لفيلم يقوم بتمثيله مع زوجته منى زكي.

فيلم وش وضهر

وتابع أحمد حلمي: “فيه فيلم من الفيليمين اللي كتبتهم هعمله مع منى زكي واسمه المؤقت وش وضهر والاسم عن غلاف كتاب له وش وضهر”