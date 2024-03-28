ناقد رياضي: وزير الرياضة سيتدخل لإنهاء أزمة محمد صلاح

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أنه مصدوم من الهجوم ضد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن البعض تحدث عن شجاعته في خوض البطولة الودية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لو كان حسام حسن فاز بالبطولة، كان البعض سيتحدث بشكل مختلف تمامًا، وهناك أخطاء واضحة ظهرت في لقاء كرواتيا، وارتكبت أخطاء دفاعية كثيرة، ولم يظهر خط الوسط بالمستوى المطلوب".

وأضاف: "لو مصطفى محمد سجل الهدف الثاني بعد الانفراد بمرمى كرواتيا، كان الأمر سيتغير تماما في المباراة، لكن التجربة كشفت العديد من الأخطاء والسلبيات والتي يجب أن نعالجها خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "حسام حسن أخطأ بالسماح لمصطفى شلبي بارتداء رقم 10 خلال اللقاء، والجميع يتحدث عن غياب محمد صلاح، وكنا نراهن على قدرة حسام حسن على لم الشمل في بداية المرحلة الحالية، ولكن الجميع يتحدث عن مرحلة العناد في الوقت الحالي".

وأكمل: "الدكتور أشرف صبحي بدأ التدخل من جديد، خصوصا في ظل حالة غضب محمد صلاح، والرسالة وصلت له بعد تصريحات حسام حسن، أيضا ارتداء مصطفى شلبي لرقمه، ندعم حسام حسن ولكن فكرة العناد عليه أن يتوقف عنها".

وتابع: "مركز الارتكاز (6) في منتخب مصر أصبح كارثة، رغم أن مروان عطية كان أفضل لاعب في المباراتين، ولكن لابد من فرز الأسماء، وفكرة أن حسام حسن جاء ببعض قناعاته ويريد إثبات ان ما قاله في الفضائيات كان وجهة نظر صائبة أمر غير جيد".

وزاد: "حسام حسن عليه تغيير الصورة الذهنية لدى الجميع، وأن ينهي الأزمات القديمة مع صلاح وفتوح وغيرهم، ولابد أن يغير المدرب انطباعاته لأن مصلحة المنتخب فوق الجميع، وأيضا يجب أن يكون فكره مختلف ويترفع عن خلافاته".

وأشار إلى أن هناك خلل كبير في منتخب مصر واللاعبين لم تتمركز جيدًا، وعلى الجهاز الفني أن يعالج ذلك في المرحلة المقبلة، وحسام حسن عليه أن يلعب وفقًا لقدرات لاعبيه فقط. موضحًا أن محمد مجدي أفشة لم يظهر بشكل جيد كباقي اللاعبين في الملعب وكذلك محمد هاني أيضا الذي توقع البعض ظهوره بمستوى أفضل بعد تداول صورة له مع ابراهيم حسن.

وأكد: "محمد صلاح بالتأكيد غاضب من حسام حسن بعدما تعمد عدم ذكر اسمه في المؤتمر الصحفي، وأتمنى أن يغير المدرب الصورة الذهنية عنه في المرحلة المقبلة، من الممكن أن يسافر إلى انجلترا ويتواجد مع صلاح في أحد المباريات من الملعب".