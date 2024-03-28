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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: محمد صلاح كبير عائلة منتخب مصر

محمد صلاح لاعب منتخب
محمد صلاح لاعب منتخب مصر

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أنه يدعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل تقديم المستوى المطلوب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى صناعة فريق يحصد البطولات.

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وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "هل تجميع لاعبين بدون الصفة الدولية مع بعض الحماس قادر على صناعة فريق بطل، وحسن شحاتة والجوهري نجحا في قيادة المنتخب المصري عندما صنعوا (عائلة واحدة) بعيدًا عن الصراعات الداخلية، وهو الأمر الذي أصبح حاليا غير موجود في المنتخب".

وأضاف: "ما فعله محمد صلاح لاسم مصر يوازي العديد من البطولات، ومصر تعرف عالميا بـ الأهرامات ومحمد صلاح، وهو حاليًا كبير العائلة، وتواجده في أي مباراة يغير خطط المنافس الذي يعملون له ألف حساب، ولم يستطيع نجوم عالمية إيقافه في ارضية الملعب، لأنه (مُرعب داخل المستطيل الأخضر)، وقادر على تحقيق أمور خيالية، وقادر على استغلال المساحات، ولديه فن الانهاء وتسجيل الأهداف".

وواصل: "يدرك لاعبو منتخب مصر قيمة محمد صلاح جيدًا، حسام حسن بدأ المرحلة بالعند وبالتجاوزات أيضًا، نحن نحبه ونسانده، وعليك الابتعاد عن الكلام السطحي، صلاح يتعامل مع كواليتي أقل في مصر، ومعه مدرب ليفربول قادر على إخراج أفضل ما لديه، نحن سنخسر كثيرا وحسام سيندم على تصرفاته الحالية، بدأنا بعائلة مفككة".

أيمن يونس: بداية حسام حسن مع المنتخب خاطئة

وزاد: "حسام حسن بدأ يفكر في لاعبين كواليتي وفقا لفكره على أساس أنهم سيفيدون منتخب مصر وهو أمر مقلق حاليا، لا أحب العند، فبداية حسام خاطئة مع المنتخب، وكذلك استدعائه للاعبين لا تشارك مع أنديتها ويتم الدفع بهم بشكل أساسي".

وأكمل: "أتمنى أن يتنازل حسام حسن عن سياسة العند، ومحمد صلاح رفع اسم منتخب مصر، ما فعله يفوق الخيال، وأتمنى أن يبتعد المدرب عن سياسة العند وأن تكون العلاقة سوية، وأتمنى تدخل اشرف صبحي وزير الرياضة لمعالجة ذلك الخلل".

وأتم: "محمد صلاح كبير العائلة وأسطورة عالمية، ولابد من تواجده في منتخب مصر".

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