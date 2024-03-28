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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يهزمن سبورتنج

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي  فوزًا مهمًّا على سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء ضمن سلسلة Best of 3.

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غدًا .. الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-20.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» فريق سبورتنج غدًا على صالة حسن مصطفى في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3.

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