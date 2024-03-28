سيدات طائرة الأهلي يهزمن سبورتنج

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء ضمن سلسلة Best of 3.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-20.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» فريق سبورتنج غدًا على صالة حسن مصطفى في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3.