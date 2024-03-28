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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غدًا .. الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، على أن يأتي لقاء الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي العاشرة مساءً السابع من شهر أبريل المقبل.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على اصطحاب الشيف محمد فرحات، خلال رحلة تنزانيا لمرافقة بعثة الأهلي استعدادًا لمباراة فريق سيمبا.

وقام الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف الخاص.

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