غدًا .. الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني بذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، على أن يأتي لقاء الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي العاشرة مساءً السابع من شهر أبريل المقبل.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على اصطحاب الشيف محمد فرحات، خلال رحلة تنزانيا لمرافقة بعثة الأهلي استعدادًا لمباراة فريق سيمبا.

وقام الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف الخاص.