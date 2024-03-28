تكريم الكاتبة حنان عثمان في احتفالية الأم المثالية بنقابة الصحفيين

نظمت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، و نماذج من أمهات شهداء الوطن، والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

جاء من بين المكرمين، الكاتبة الصحفية حنان عثمان مدير تحرير الوفد ورئيسة قسم الاقتصاد، والكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

بدأت الاحتفالية بكلمة للكاتبة الصحفية دعاء النجار عضو مجلس النقابة، والتي وجهت الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها للاجتفالية، واستكمل الكلمات الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والذي بدأ كلمته بدقيقة حداد على روح كل الأمهات الشهداء في الحرب الفلسطينية، ووجه التحية لكل امرأة مصرية وفلسطينية تناضل، في استمرار الأسرة والمجتمع وإخراج أجيال لديها وعي.

وأكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، خلال كلمته على دور المرأة وخاصة الصحفيات، وذكر أن من بين المائة صحفي الذين أسسوا نقابة الصحفيين كان أربعة صحفيات، وهذا دليل على تاريخ مشاركة المرأة في تاريخ الصحافة المصرية والعربية.

واضاف الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب أيمن عبد المجيد عضو نقابة الصحفيين، على اهمية دور المرأة في بناء المجتمع وكيان الأسرة في أشد وأقسى الظروف.

وقبل تكريم الأمهات المثاليات والمناضلات وأمهات الشهداء ، عزفت مقطوعة موسيقية على انغام العواد في حب الأب وآلام.

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