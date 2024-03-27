مجلس جامعة الأزهر يشيد بحصول سيد جلال على الأيزو الدولية

أشاد مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بجهود كلية طب البنين بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة مستشفيات الحسين وسيد جلال الجامعي، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ووجه مجلس الجامعة التهنئة إلى كلية الطب؛ بمناسبة حصول مستشفى سيد جلال الجامعي على شهادة الجودة والاعتماد الدولي الأيزو "ISO 9001:2015" في خطوة جديدة تتوج إنجازات المستشفى في تقديم أفضل الخدمات على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى والفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

اعتماد مستشفى الحسين الجامعي من الهيئة العالمية للسكتة الدماغية

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى مستشفى الحسين الجامعي؛ بمناسبة اعتماد الهيئة العالمية للسكتة الدماغية لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الحسين الجامعي كمركز متقدم ومعتمد على مستوى العالم.

وعلى هامش المجلس تم تكريم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، إضافة إلى تكريم الدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور عصام شفيق، نائب مدير المستشفى للجودة؛ بمناسبة حصول المستشفى على شهادة الاعتماد الدولية.

كما كرم المجلس الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور محمود عبد المعطي، رئيس قسم طب المخ والأعصاب، والدكتور محمد حشيش، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور خالد صبح، رئيس وحدة القسطرة المخية بمستشفى الحسين الجامعي.

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عام 2017م، وكانت سباقة أيضًا في حصولها علي شهادة تجديد الاعتماد في العام 2022م، وتعد من الكليات المتميزة في مجال التعليم الطبي على مستوى العالم.

مجلس جامعة الأزهر يشيد بقرار وقف إطلاق النار في غزة

وفي سياق متصل أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا الله أن يزيل الغمة، ويكشف الكرب، ويعجل بالنصر للأشقاء في فلسطين، وقدم المجلس التهنئة للأمهات بمناسبة عيد الأم، وللأمة الإسلامية بذكرى غزوة بدر وفتح مكة، والشكر لفضيلة شيخ الأزهر الشريف؛ لرعايته للطلاب المصريين والوافدين.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة: «نعرب عن خالص تقديرنا لقرار وقف إطلاق النار، ونسأل الله أن يعجل بنصره لأهلنا في غزة، ونعرب عن تهانينا لكل أم مصرية تضحي لأجل أسرتها وتبذل ما في وسعها للحفاظ على كيان المجتمع، وإن كان الاحتفال بالأم في ديننا ليس يومًا واحدًا لكنها فرصة لكي نعيد التذكير؛ فالذكرى تنفع المؤمنين.

وتابع: نقدم الشكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لرعايته للطلاب المصريين والوافدين بتخصيص إفطار دائم للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإفطار للمغتربين بجامعة الأزهر، إضافة إلى إفطار بمركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب تشرف عليه الدكتورة نهلة الصعيدي، وقد كان لأول مرة يشاهد فيه الوافدون مدفع الإفطار، ويحضرون لحظة إطلاق المدفع، وهو ما يؤكد أن الطالب الأزهري يحظى برعاية واهتمام من كل قيادات الأزهر الشريف».

وأوضح الدكتور سلامة داود أن على الأمة الإسلامية استلهام التسامح والتصافح من ذكرى فتح مكة، واستلهام أن شهر رمضان شهر العمل وليس الكسل من ذكرى غزوة بدر الكبرى.