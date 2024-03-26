مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل إفطار الطالبات

بالتعاون مع صندوق تحيا مصر..

تواصل مائدة الافطار الرمضانية للطالبات نشاطها الخيري الكبير التي تقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الازهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وبالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ومبادرة أبواب الخير التي تهدف الي افطار 3 مليون صائم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة ان هذه المائدة الرمضانية للطالبات تقام جنبا إلى جنب مع المائدة الرمضانية للطلاب بالمخيم الدائم، اضافة إلى مائدة كبري تقام بحرم جامعة الأزهر بالدراسة وكل ذلك بجانب المائدة الرمضانية الكبري التي تقام في صحن الجامع الازهر لافطار خمسة آلاف صائم يوميا من الوافدين.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإفطار يأتي انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف على الاهتمام بطلاب العلم من الغرباء؛ تنفيذًا لوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي أخبر بها سيدنا أبو سعيد الخُدريُّ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه قال: «سيَأتيكم أقوامٌ يطلُبونَ العلْمِ، فإذا رأَيْتُموهم، فقولوا لهم: مَرْحبًا مَرْحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأقْنُوهم»، أي: علموهم، فهي دلالة واضحة على أهمية إكرام طالب العلم، والإحسان إليه، والاهتمام به؛ حتى يشعر بالطمأنينة التي تمكنه من الاستقرار النفسي لتحصيل العلم.

رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتناولون طعام الإفطار مع الطالبات

في ذات السياق نظمت جامعة الأزهر الشريف إفطارًا للطالبات غير المقيمات في المدن الجامعية في حرم فرع البنات بمدينة نصر بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» ومبادرة أبواب الخير (إفطار 3 مليون صائم) بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات، والوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، ومشاركة عمداء ووكلاء كليات فرع البنات.

وخلال الإفطار قدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يبلغنا ليلة القدر كما بلغنا رمضان، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن تظل واحة للأمن والأمان، وأن ينصر أهل غزة على المحتل الصهيوني الغاصب.

ونقل رئيس الجامعة تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لصندوق «تحيا مصر»؛ لتعاونه مع الجامعة وجهوده المخلصة في سبيل رسم البسمة وإدخال السرور على نفوس طلاب الجامعة من خلال مبادرات أبواب الخير (إفطار 3مليون صائم) ودكان الخير، داعيًا المولى -عز وجل- أن يبارك في جميع الطلاب، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإفطار يأتي انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف على الاهتمام بطلاب العلم من الغرباء؛ تنفيذًا لوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي أخبر بها سيدنا أبو سعيد الخُدريُّ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه قال: «سيَأتيكم أقوامٌ يطلُبونَ العلْمِ، فإذا رأَيْتُموهم، فقولوا لهم: مَرْحبًا مَرْحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأقْنُوهم»، أي: علموهم، فهي دلالة واضحة على أهمية إكرام طالب العلم، والإحسان إليه، والاهتمام به؛ حتى يشعر بالطمأنينة التي تمكنه من الاستقرار النفسي لتحصيل العلم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالجامعة برئاسة الأستاذ أسامة توفيق؛ لجهودها في تجهيز وطهي الوجبات بالشكل اللائق.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للقائمين علي تنظيم الافطار ولفريق طلاب من أجل مصر؛ لجهودهم المخلصة في سبيل إعداد وتجهيز المكان لتناول الإفطار.

ووجهت طالبات جامعة الأزهر الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات؛ لحرصهم على مشاركتهن تناول الإفطار وسط جو أسري جميل.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يقيم المائدة الرمضانية لخدمة طلاب الأزهر الوافدين في الجامع الأزهر بإجمالي ما يقارب 5 آلاف وجبة إفطار يوميًّا، بجانب مائدة رمضانية لخدمة طلاب الجامعة من غير المقيمين في المدن الجامعية بإجمالي 2000 وجبة يوميًّا، إضافة إلى مائدة فرع البنات بإجمالي عدد 500 وجبة يوميًّا.