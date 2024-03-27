الأربعاء 27 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تريزيجيه بعد بطولة كأس العاصمة : شكرًا جمهور مصر العظيم

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه محمود حسن تريزيجيه ، صانع ألعاب المنتخب الوطني ، رسالة إلى جماهير الفراعنة ، عقب خسارة الأمس امام كرواتيا برباعية لهدفين في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

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وكتب تريزيجيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل انستجرام: "شكراً لجمهورنا المصري العظيم".

وسجل ثنائية منتخب مصر كل من رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدقيقة السادسة، والثانية من الوقت بدل الضائع على التوالي

وأكد داليتش مدرب كرواتيا في تصريحات عقب المباراة أن محمود تريزيجيه كان اخطر لاعب من صفوف المنتخب المصري في لقاء اليوم، كما آشار إلى أنه ازعج لاعبي كرواتيا كثيراً بتحركاته.

كان منتخب كرواتيا قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح فيما تأهل منتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد.

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