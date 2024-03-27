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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بروتوكول تعاون بين الأهلي والهلال السوداني

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالقاهرة الجديدة، وفد نادي الهلال السوداني الشقيق، برئاسة هشام السوباط، رئيس النادي، على هامش تلبية نادي الهلال دعوة الأهلي للإفطار، والاتفاق على بروتوكول التعاون المشترك بين الناديين.

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الهلال السوداني يُلبي دعوة الأهلي على مائدة إفطار بتواجد الخطيب

يأتي ذلك التعاون في ضوء العلاقات التاريخية والممتدة بين ‏الناديين الكبيرين. وتشكلت لجنة تضم كلًّا من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، لبحث التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات بين الناديين من خلال التعاون المستقبلي، وتم التواصل والاتفاق على مشروع يتضمن العديد من الملفات المهمة، من بينها تطوير فرق براعم وأكاديميات كرة القدم بالنادي. وناقش الناديان أيضًا بعض الملفات التي تتضمن مقترحات لتعظيم سبل التعاون خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل في القضايا المطروحة رياضيًّا، والمستوى الطبي والتأهيلي، وتبادل الخبرات الإعلامية، وتنظيم عروض عضويات بالنادي، وتبادل فترات المعايشة للاعبين والمدربين والإداريين

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