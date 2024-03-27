تقنية تتبع الأشعة تصل إلى Diablo IV وعودة حدث Mother’s Blessing

توفرت الآن تحسينات رسومية جديدة لـDiablo IV مع إصدار التصحيح 1.3.5. عِش تجربة السانكشواري بالكامل مع الظلال والانعكاسات المُحسّنة لتقنية تتبع الأشعة، بالإضافة إلى تحسينات بصرية أخرى. يمكنك من الآن وحتى 2 أبريل، الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الحصول على خبرات متزايدة وذهب مع عودة حدث Mother’s Blessing.

تتبع الأشعة

سيؤدي تفعيل تتبع الأشعة إلى السماح للظلال بالظهور بشكل أكثر واقعية عوضًا عن كونها أكثر حدة وأقل دقة.

ستظهر الانعكاسات أيضًا بشكل أقرب إلى الحقيقة وستكشف عن تفاصيل أكثر في بيئتك عن طريق إضفاء عمق إلى انعكاسات الماء وإثراء ترتيب العناصر في البيئة المحيطة.

تم تحديث وتحسين ميزة التظليل المحيطي-Ambient Occlusion التي تقيس مدى حجب السطح عن ظلال الضوء المحيطة.

تم تحديث ظلال التلامس-Contact Shadows لتطبيقها على شخصيات في السانكشواري أكثر من ذي قبل.

يمكن لمستخدمي سلسلة GeForce RTX 40 زيادة إعدادات تتبع الأشعة ومعدلات الإطارات إلى الحد الأقصى باستخدام تقنية توليد الإطارات في NVIDIA DLSS 3 بينما يمكن لمستخدمي GeForce RTX الآخرين تسريع الأداء باستخدام تقنية الدقة الفائقة من DLSS 2.

لمزيد من التفاصيل عن تتبع الأشعة، وكيفية تفعيلها ومتطلبات إعدادات الرسومات، تفقّد: هنا

لمزيد من التفاصيل عن Mother’s Blessing، تفقّد: هنا

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