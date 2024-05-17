ايمن بن عمر نجم الترجي السابق .. مباراة الترجي و الأهلي كلاسيكو عربي بنكهة افريقية

صرح أيمن بن عمر نجم الكرة التونسية السابق في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان في برنامجه" ملعب الشمس" ان نهائي دوري ابطال افريقيا سيكون بين فريقين هما الاكبر حاليا على الصعيد الافريقي.

وتابع بن عمر ان الترجي يمتلك دافع كبير لتحقيق اللقب و ان البداية ستكون من مباراة الذهاب يوم السبت القادم، و المقرر اقامتها في ملعب حمادي العقربي برادس.

و اضاف نجم الترجي السابق ان فريق باب سويقة بقيادة مدربه البرتغالي، قادر على استغلال عاملي الأرض و الجمهور، وذلك لتحقيق نتيجة ايجابية قبل السفر الى مصر لخوض مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي.واختتم ايمن بن عمر:" نثق كثيرًا في حارس مرمانا " مميش" في الخروج بشباكه نظيفة و ان يستمر في تقديم افضل مردود له ليساعد المكشخين في الخروج بشباك نظيفة تقرب الترجي من النجمة الخامسة.