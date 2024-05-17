الجمعة 17 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشرقاوي.. ادارة الأهلي قوية في ادارة اي ملف و خصوصا اوضة اللبس

الخطيب
الخطيب

 أكد محمد الشرقاوي الناقد الرياضي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي " عبد الناصر زيدان" ان تواجد الخطيب على رأس مجلس ادارة النادي الأهلي هو مكسب كبير للقلعة الحمراء مشيرا أن  ادارة الأهلي قوية و تدير كافة الملفات بامتياز، حتى الملفات التي تداو داخل الغرف المغلقة".

و تابع الشرقاوي:" الأهلي مسيطر بشكل قوي كمان على الاعلام و الميديا، كلنا شايفين الشناوي عايز يلعب بعد عودته من الاصابة، لكن في تكتم على المشاكل اللي بيعملها الشناوي"

واختتم محمد الشرقاوي:" مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى النادي الأهلي، فيما هو قادم، اوفا قدم اوراق اعتماده، و رجوعه للدكة تاني ظلم كبير في حقه.

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