الشرقاوي.. ادارة الأهلي قوية في ادارة اي ملف و خصوصا اوضة اللبس

أكد محمد الشرقاوي الناقد الرياضي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي " عبد الناصر زيدان" ان تواجد الخطيب على رأس مجلس ادارة النادي الأهلي هو مكسب كبير للقلعة الحمراء مشيرا أن ادارة الأهلي قوية و تدير كافة الملفات بامتياز، حتى الملفات التي تداو داخل الغرف المغلقة".

و تابع الشرقاوي:" الأهلي مسيطر بشكل قوي كمان على الاعلام و الميديا، كلنا شايفين الشناوي عايز يلعب بعد عودته من الاصابة، لكن في تكتم على المشاكل اللي بيعملها الشناوي"

واختتم محمد الشرقاوي:" مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى النادي الأهلي، فيما هو قادم، اوفا قدم اوراق اعتماده، و رجوعه للدكة تاني ظلم كبير في حقه.