ناقد رياضي.. كولر قادر على على تخطي جوزيه و تواجد الخطيب مع البعثة تميمة حظ للأهلي

أكد " منتصر الرفاعي" الناقد الرياضي في تصريحات خاصة لملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، ان النادي الأهلي قادر على العودة بنتيجة ايجابية من تونس.

وتابع منتصر ان مارسيل كولر" المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء" قادر على كتابة تاريخ جديد يضاف لسجله رفقة النادي الأهلي، في حال استطاع التتويج باللقب الافريقي الثاني تواليًا.

و اضاف الرفاعي" تواجد الخطيب على رأس بعثة النادي الأهلي يعطي ثقة كبيرة للاعبين، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها رئيس القلعة الحمراء"

و اختتم منتصر الرفاعي تصريحاته:" الأهلي أقرب للتتويج بالبطولة، نظرًا لاقامة مباراة العودة في ستاد القاهرة الدولي، وهو ما يمثل دافعًا قويًا للاعبي المارد الأحمر لتحقيق الانتصار و استغلال عاملي الأرض و الجمهور".